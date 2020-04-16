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"أبو الريش" يترأس اجتماعاً دورياً للجنة الفنية لمواجهة جائحة كورونا

16 نيسان / أبريل 2020 01:23

"أبو الريش" يترأس اجتماعاً دورياً اللجنة الفنية لمواجهة جائحة كورونا

غزة- الرأي

ترأس وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، اجتماعا دوريا للجنة الفنية لمواجهة جائحة كورونا.

وعبر عن شكره وتقديره الى كافة الطواقم الصحية والتي لاتزال تقدم صورة مشرفة من العطاء لتعزيز جهود وزارة الصحة خلال المرحلة الماضية لمواجهة كورونا ، مشيرا الى أن الوزارة ستواصل العمل بكامل طاقتها لتحصين المجتمع ضد هذه الجائحة .


وتخلل الاجتماع مناقشة مستجدات العمل وسبل تعزيز الاجراءات والسياسات الوقائية والتي بدأت الوزارة في انفاذها ، فيما يتعلق بالمتابعة الصحية للعائدين الى قطاع غزة واجراء الترصد الحراري لهم وفرز الحالات وتحويل المرضى منهم الى مستشفى الصداقة التركي،  ومن هم بحاجة الى متابعة صحية الى مراكز الحجر الصحي في عدد من الفنادق .

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