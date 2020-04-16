نادي الصحفي الصغير يطلق فعاليات" صناعة انشطة محلية منزلية ترفيهية"

غزة- الرأي

اطلق نادي الصحفي الصغير، العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية للأطفال، بهدف توعيتهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وقال نادي الصحفي الصغير:"إنه اطلق فعاليات بعنوان:" صناعة أنشطة محلية منزلية ترفيهية ، وتهدف إلى إشغال الطفل فترة مكوثة في البيت.

وتنقسم هذه الفعالية الى مرحلتين ، حيث تطرقت المرحلة الأولى إلى توعية ووقاية الأطفال من خطر انتشار وباء كورونا، كغسل اليدين، والتعقيم بعد استخدام الأشياء، حل الواجبات، واللعب بالألعاب مثل الشطرنج، وسلم وحية ولعبة(ْOX)، والعاب رياضية ومنزلية.

وتشمل المرحلة الثانية كيف تشغل طفلك، من خلال قراءة رواية، او قصة هادفة، ومشغولات يدوية، و أداء الصلوات بوقتها ، وحفظ عدد من آيات القرآن، ومشاهدة فيلم مع الاهل.

وتهدف هذه الأنشطة إلى اشغال الأطفال بعد تعطيل المدارس، ومعاناة الأمهات من بقاء الأبناء الأطفال طوال اليوم داخل المنزل بسبب انتشار هذا الفيروس.

واستعرض النادي نموذجاً بالإمكان تطبيق معظمه او جزء منه حسب الإمكانيات والظروف ومقدرة الطفل

وتستهدف هذه المسابقة الأطفال من عمر 7 أعوام إلى 15 عاما، ولفت النادي إلى ان ه سيطرح مسابقات عيدة لتحفيز الأطفال مع وجود جوائز وهدايا مقدمة بدعم من مؤسسة أحياء غزة ماليزيا.