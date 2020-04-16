وزارة الإعلام تهنئ وكالة المنارة للإعلام بمقرها الجديد

غزة- الرأي:

قدمت وزارة الإعلام "المكتب الإعلامي الحكومي" التهنئة لشركة المنارة للإعلام والإنتاج بمناسبة انتقالها لمقرها الجديد بمدينة غزة.



وأكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي على أهمية الدور الإعلامي المتميز التي تقوم به وكالة المنارة للإعلام من خلال تصدير الرواية الفلسطينية إلى العالم.



وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية نظمها مجلس الوزارة برئاسة معروف لمقر الوكالة الجديد يرافقه تيسير محيسن المدير العام بالوزارة وغسان رضوان مدير عام الخدمات الإعلامية ومؤمن عبد الواحد مدير عام العلاقات العامة وإسماعيل الثوابتة مدير عام الإنتاج الإعلامي.



وكان في استقبال الوفد أحمد اللداوي مدير الوكالة وعدداً من المراسلين والصحفيين العاملين فيها، حيث قدم الوفد التهنئة للوكالة وتجول في أروقتها واطلع على أقسامها الجديدة، وتمنى لها المزيد من التميز في تقديم الرسالة الإعلامية الفلسطينية، بينما شكر اللداوي مجلس وزارة الإعلام على الزيارة.