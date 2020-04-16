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الإفراج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة بعد سنة ونصف من الاعتقال

16 نيسان / أبريل 2020 03:48

والدة الشهيد أشرف نعالوة
والدة الشهيد أشرف نعالوة

الضفة المحتلة-الرأي:

أفرجت سلطات الاحتلال عبر حاجز سالم غرب جنين، بعد ظهر اليوم الخميس، عن الأسيرة وفاء مهداوي والدة الشهيد أشرف نعالوة، من ضاحية شويكة شمال طولكرم، بعد قضاء 18 شهراً داخل سجون الاحتلال، ودفع غرامة مالية بقيمة 45 ألف شيقل.

واستقبلت لجنة الطوارئ الأسيرة المحررة مهدواي، واجريت لها الإجراءات الطبية للاطمئنان على صحتها في ظل تفشي فيروس كورونا.

واعتقلت مهداوي بتاريخ 17/10/2018، وهي والدة الشهيد أشرف نعالوة، وزوجة الأسير وليد نعالوة، ووالدة الأسير أمجد نعالوة.

وكانت الأسيرة مهداوي تعرضت للتنكيل والتضييق داخل سجنها انتقاماً منها كونها والدة الشهيد أشرف، وتعرضت خلال التحقيق لشتى أنواع التعذيب ولضغوط هائلة على يد المحققين، وعاشت ظروف اعتقال سيئة وتم عزلها عدة مرات، وفي سجن الدامون تعرضت لمضايقات بشكل مستمر وإهانات وتهديد من السجانات.

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