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فتح: حرية القائد مروان البرغوثي وجميع الأسرى هدف مركزي للحركة

16 نيسان / أبريل 2020 04:00

الاسير مروان البرغوثي
الاسير مروان البرغوثي

الضفة المحتلة-الرأي:

 أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن مسألة تحرير القائد الوطني، عضو اللجنة المركزية مروان البرغوثي "أبو القسام" هي هدف مركزي للحركة، ويمثل أولوية إلى جانب تحرير كل أسرانا البواسل من معتقلات الاحتلال.

وقالت "فتح" في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة في الذكرى الـ18 لقيام قوات الاحتلال باختطاف البرغوثي، إن هذا القائد الوطني الكبير قد هزم جلاديه بإرادته الصلبة، وأصبح نموذجا وطنيا وعالميا في التحدي وعدم الرضوخ لإرادة الاحتلال والظلم، مشيرة إلى مسيرة أبو القسام النضالية التي بدأها مبكرا وتحول إلى قائد بارز في الانتفاضة الشعبية الاولى، وقائدا للانتفاضة الثانية إلى جانب القائد الرمز أبو عمار الذي كان محاصرا في مقره بمدينة رام الله.

وحيت فتح كافة أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، وفي مقدمتهم الأسير البطل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح كريم يونس، والاسير البطل ماهر يونس، وشيخ الاسرى فؤاد الشوبكي، والقائد الوطني احمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية، والأسيرات البطلات والأسرى الأطفال.

وأكدت أن تضحيات هؤلاء القادة والأسرى كافة لن تذهب هدرا، وأننا نفخر بهم وبنضالهم، ولحظة الحرية اتية لا محالة.

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