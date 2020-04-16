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الإيجاز الصحفي الحكومي حول جائحة كورونا 16 إبريل 2020

16 نيسان / أبريل 2020 06:08

الايجاز يوم الخميس
الايجاز يوم الخميس

غزة – الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء الخميس، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

​وكانت التحديثات كالتالي:

نفذت وزارة الاقتصاد الوطني 201 جولة ميدانية تفتيشية حررت خلالها 27 محضر ضبط و29 محضر إتلاف.

أنهت وزارة العمل صرف الدفعة الأولى من مساعدات المتضررين من الفئات العمالية عبر فروع البريد بواقع 3000 مستفيد.

وفرت وزارة التنمية الاجتماعية مستلزمات 1000 وحدة حجر صحي في شمال وجنوب قطاع غزة بالإضافة لإعادة تأهيل مراكز الحجر الصحي والتي استخدمت سابقًا بعد انتهاء فترة استضافة الفوج الأول.

قرار إلزام الموظفين مقدمي الخدمة المباشرة بارتداء الكمامة دخل اليوم حيز التنفيذ وسيتم التشديد على متابعته والالتزام به وكذلك ستتابع الوزارات التزام القطاعين الأهلي والخاص بتعليمات ارتداء الكمامة للمراجعين والموظفين والأخذ بالإجراءات الوقائية.

لا إصابات جديدة بفيروس كورونا.

الحالات الأربعة الموجودة في مشفى العزل بحالة مطمئنة والحالات التسعة المتعافية تواصل تلقي الرعاية لاتمام فترة الحجر.

أتممنا 79 فحصًا مخبريًا وكلها سلبية، ولا إصابات جديدة بفيروس كورونا.

اجراءات الحكومة من أجل تحصين المجتمع تبقى رهينة لوعي المواطن من خلال اتباع التعليمات والارشادات التي تطلقها وزارة الصحة.

وصل لقطاع غزة عبر معبر رفح خلال الـ ٣ أيام الماضية ١٠٨٦ عائدًا.

خلال اليوم الخميس وهو اليوم الرابع لعمل معبر رفح يُتوقع وصول مئات المواطنين العالقين في مصر في ساعة متأخرة من هذه الليلة.

 تواصل أجهزة وزارة الداخلية تأمين كافة مراكز الحجر الصحي في غزة، وكل المراكز هي مناطق مغلقة وتخضع لإجراءات مشددة.

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