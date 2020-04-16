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فتح تحقيق في مخالفة إجراءات السلامة أثناء افتتاح هايبر مول

16 نيسان / أبريل 2020 06:44

غزة – الرأي:

أصدر النائب العام، المستشار"ضياء الدين المدهون"، تعليماته لنيابة المؤسسات، بفتح التحقيق الجزائي حول الاشتباه بمخالفة إجراءات الصحة والسلامة أثناء افتتاح هايبر مول النصيرات أمس الأربعاء.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أنه وفور صدور التكليف باشرت نيابة المؤسسات إجراءات التحقيق، حيث كلفت المباحث الطبية، ودائرة الطب الوقائي، نحو البحث والتحقق وإعداد تقرير تفصيلي حول التزام مالك المتجر بإجراءات الصحة والوقاية والسلامة العامة خلال الافتتاح.

وأشارت إلى أن النيابة العامة ستستكمل إجراءات جمع الأدلة الفنية وتدوين أقوال الشهود واستجواب كافة المشتبه بهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت ارتكابهم لأي مخالفة قانونية.

 وذكرت النيابة أنها ستباشر دورها القانوني دون هوادة، للحفاظ على الأمن العام والصحة العامة لأبناء شعبنا في ظل هذه الجائحة، والتعاون مع الوزارات المختصة؛ لضمان الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة من فايروس كورونا.

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