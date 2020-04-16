التعليم: إطلاق مسابقة وجوائز قيمة لطلبة المرحلة الأساسية في الضفة وغزة

غزة- الرأي

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة بتنفيذ مسابقة "الأوائل" التي تستهدف طلبة المرحلة الأساسية من الصف الخامس وحتى الحادي عشر في محافظات الضفة والقطاع.

وتنفذ المسابقة على شكل برنامج إذاعي مصور يُبث مباشرة عبر إذاعة صوت التربية والتعليم وصفحتها عبر فيسبوك يومياً الساعة الحادية عشر صباحاً والثانية بعد الظهر عدا يوم الجمعة.

ويُقدم البرنامج نخبة من معلمي ومعلمات المرحلة الأساسية، حيث يقومون بطرح الأسئلة التفاعلية والنقاش مع الطلبة وتلقي الإجابات من صفحة الإذاعة أو الاتصال على أرقام الإذاعة، وفي نهاية كل حلقة تُجرى قرعة علنية لاختيار مجموعة من الطلبة الفائزين وأخذ أسمائهم تمهيداً لإيصال الجوائز العينية القيمة لهم.

ونوه مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي محمود مطر بأن أسئلة المسابقة متنوعة مثل: الاختيار من متعدد، الصواب والخطأ ، التعريفات، الأسئلة مفتوحة ، لافتاً إلى أنها تناسب قدرات الطلبة وفي نفس الوقت تراعي الفروق الفردية عندهم وتثير التفكير الإبداعي، داعياً جميع طلبة المراحل الأساسية إلى المشاركة والتفاعل مع البرنامج.

بدوره قال مدير عام العلاقات الدولية والعامة معتصم الميناوي أن المسابقة تهدف إلى تثقيف الطلبة وزيادة تحصيلهم الدراسي وتشجيعهم على التواصل مع المنهاج والمواد الدراسية والاستفادة من وقت الفراغ خاصة في ظل تعطيل الدراسة الحالي بسبب أزمة فايروس كورونا لافتاً إلى أن المسابقة ستستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك وهناك جوائز مستمرة وقيمة للطلبة الفائزين.

من جهته ، أوضح مدير الإذاعة تامر الشريف، أن المسابقة عبارة عن أسئلة من الكتب المدرسية و المنهاج الذي تم شرحه عبر الإذاعة لصفوف المرحلة الأساسية خلال الثلاثة أسابيع الماضية لافتاً إلى أن الإذاعة تسخر كل إمكانياتها لنجاح هذه المسابقة بالصورة المثلى، موضحاً أن الإذاعة مستمرة في تقديم الأفكار والبرامج النوعية لطلبتنا وشعبنا.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي وخلال فترة توقف الدراسة الحالية نفذت عدة برامج لضمان تقديم الفائدة التعليمية للطلبة ومنها التوسع في التعليم الالكتروني وإنتاج دروس تعليمية مصورة لطلبة المرحلة الأساسية بشكل مباشر وإدراجها عبر موقع روافد إضافة إلى بث دروس مراجعة لطلبة الثانوية العامة عبر الإذاعة التعليمية وموقع روافد وعدة فضائيات محلية