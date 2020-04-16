وزارة الاقتصاد: ضرورة توفر إجراءات السلامة والأمن للمنشآت الصناعية

رفح- الرأي:

غزة-المكتب الإعلامي للوزارة

اتفقت لجنة الطوارئ خلال اجتماع لها بمكتب وزارة الاقتصاد الوطني بمحافظة رفح على ضرورة توفر إجراءات السلامة والأمن للمنشآت الصناعية والاقتصادية بالمحافظة.

وترأس محمود شقفة مسؤول لجنة الطوارئ بوزارة الاقتصاد الوطني محافظة رفح اجتماعاً ضم كلا من، حماد أبو جزر مدير مباحث التموين بمحافظة رفح، خالد العجرمي مدير الامن السلامة بجهاز الدفاع المدني، أكرم بارود رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية رفح، هاني الصوفي مفتش حماية المستهلك.

واكد شقفة، تم خلال الاجتماع مناقشة اجراءات وسبل التعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد الوطني والوزارات والهيئات ذات العلاقة، لتنسيق العمل ووضع خطط عملية من أجل تقديم الخدمات المتكاملة للمواطنين وأصحاب المنشأت الصناعية والمحلات التجارية في ظل الظروف الحالية والطارئة، للتأكد من سلامة كافة مناحي الحياة الاقتصادية بالمحافظة.

مضيفاً الي أنه تم مناقشة موضوع المولدات التجارية التي تستخدم لإمداد المواطنين بالكهرباء اثناء فترة انقطاع التيار الكهربائي، والخطر الذي تمثله في المناطق المحيطة، والتوافق على اعداد دراسة فنية ليتم رفعها للجهات والوزارات المعنية لمتابعة الامر.

دائرة حماية المستهلك

قامت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الإقتصاد الوطني بتحرير 57 ضبط واتلاف للمتلاعبين بالأسعار في جميع محافظات قطاع غزة.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن طواقم حماية المستهلك نظمت 201 زيارة وجولة ميدانية تفتيشية على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار.

وتأتي هذه الجولات الميدانية لمفتشي الوزارة للمحافظة على صحته وسلامة المواطنين من حيث الجودة والنوعية ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال

وتعمل دائرة حماية المستهلك على المراقبة المتواصلة والمكثفة وعلى مدار الساعة للمحال التجارية ومخازن التجار، وإعطاء أصحاب المحلات التجارية الارشادات اللازمة لحفظ وتخزين المواد التموينية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.

مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

وبين التقرير أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، قامت بتنظيم جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات غزة شملت زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على محلات المشغولات الذهبية، وأن فحص المعادن في الاسواق يجري يوميا للتأكد من الدمغة القانونية وصحة العيار السليم للمصوغات والمشغولات.

ويتم دمغ المعادن الثمينة بالمديرية بعد فحصها في المختبرات للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

الإدارة العامة للمصادر الطبيعية

أفاد عبد القادر بنات مدير عام الإدارة العامة للمصادر بالوزارة، أنه يتم العمل على تحميل وترحيل الرمال في منطقة العطار بمحافظة رفح.

مضيفاً الي أنه تم توجيه المقاولين وأصحاب الشاحنات للعمل على نقل الرمال من المنطقة، وتقوم طواقم التفتيش بالإشراف والمراقبة على نقل وتحميل الرمال.

وتقوم الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بالمتابعة اليومية والاشراف على عملية التحميل في جميع المقالع بمحافظات غزة.

الإدارة العامة للصناعة

قامت الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني بتنظيم جولة تفقدية لعدد من مصانع الطحينة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة واليومية للتأكد من مدي التزام أصحاب هذه المصانع والمنشآت بالشروط والتعليمات الصحية الواجب اتباعها اثناء العمل للحفاظ على امن وسلامة المواطنين، ولمتابعة التراخيص القانونية اللازمة ومدى التزام أصحاب المنشآت بشروط الأمن والسلامة.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.