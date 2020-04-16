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بعد إعاقة الاحتلال جهود احتواء فيروس كورونا

وزارة الخارجية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف اجراءاتها القمعية

16 نيسان / أبريل 2020 07:36

وزارة الخارجية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف اجراءاتها القمعية
وزارة الخارجية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف اجراءاتها القمعية

غزة- الرأي

طالبت وزارة الخارجية في غزة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة من أجل الضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف اجراءاتها القمعية ضد الفلسطينيين ورفع الحصار عن قطاع غزة وتقديم العون للحكومة الفلسطينية في جهودها لإحتواء انتشار وباء فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، أن  سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في إجراءاتها القمعية بحق الفلسطينيين  وتعيق جهودهم في مكافحة وباء فيروس كورونا،  سواء في قطاع غزة من خلال إبقاء الحصار وإعاقة جهود احتواء فيروس كورونا أو في الضفة الغربية والقدس المحتلة حيث تستمر السياسات القمعية بحق الفلسطينيين مثل مواصلة الاعتقالات، هدم المنازل الفلسطينية وإطلاق يد المستوطنين للإعتداء على ممتلكات الفلسطينيين.

ونوهت ، أن سلطات الاحتلال تحرم المستشفيات التي تخدم الفلسطينيين في القدس المحتلة، من المواد والمعدات الطبية الللازمة لمكافحة فيروس كورونا مما يعرضهم لخطر الإصابة والعدوى.

وأوضحت الوزارة أنه خلال شهر مارس الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حوالي 357 فلسطيني من عدة مدن في الضفة الغربية المحتلة والقدس.

وأضافت أن  قوات الاحتلال الإسرائيلي صادرت قبل بضعة أيام،  عدة خيام كانت معدة للإستخدام كعيادات طبية للفلسطينيين في المنطقة الشمالية من غور الأردن.

 كما قامت قوات الاحتلال أيضاً بهدم ثلاثة بنايات معدة لأغراض السّكن الموسميّ في منطقة "عين الديوك التحتا" الواقعة غربيّ مدينة أريحا.

 وأضافت أن الاحتلال يتعمد الإهمال الطبي الممارس ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذين هم عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

 

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