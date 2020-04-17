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أخبار » الرياضة و الملاعب

زيدان غاضب من لاعبي ريال مدريد

17 نيسان / أبريل 2020 04:58

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يتابع لاعبو ريال مدريد تدريباتهم على انفراد في منازلهم خلال فترة الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، غير أن ذلك لم يمنع حدوث مشاكل عكّرت صفو العلاقة بين اللاعبين ومدربهم زين الدين زيدان.

وأشرف زيدان مطلع الشهر الحالي على اجتماع بالفيديو مع جميع لاعبيه، وحرص المدرب الفرنسي على أن يكون الاجتماع وديا من أجل تبادل الأخبار الخاصة بوضعية اللاعبين وظروفهم الخاصة من دون مناقشة مواضيع خاصة بالجانب الفني للفريق.

وتفاجأ زيدان بتسريب خبر الاجتماع للصحافة الإسبانية، وتداول تقارير بشأن ما جرى خلاله، وهو ما أثار غضبه ودفعه للوم لاعبيه.

ووفقا لتقارير نقلتها الصحافة الإسبانية، فإن زيدان يحرص على الحفاظ على سرية ما يجري داخل الفريق، ولا يقبل تسريب أي أخبار من شأنها أن تؤثر على تركيز الفريق ووحدته.

ويتطلع ريال مدريد للعودة إلى التدريبات بعد الحصول على الضوء الأخضر من السلطات الصحية، تحضيرا للعودة إلى المباريات ومواصلة التنافس بمسابقة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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