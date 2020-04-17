يوفنتوس ينهى اتفاقه مع بوفون لتجديد عقده موسم آخر

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن توصل إدارة نادى يوفنتوس، لإتفاق نهائي، مع الحارس المخضرم جيانلويجى بوفون، من أجل تجديد عقده مع النادى لمدة موسم أخر.

قالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فى عددها الصادر اليوم الجمعة، إن أندريا أنيلى، رئيس نادى يوفنتوس، أنهى إتفاقه على تفاصيل العقد الجديد مع بوفون، خلال مكالمة هاتفية مع بوفون.

أضافت الصحيفة أنه، بمجرد عودة استئناف النشاط الرياضى من جديد فى إيطاليا، سوف يعلن اليوفى، عن تجديد عقد الحارس المخضرم، لمدة موسم جديد.

وعاد الحارس المخضرم إلى تورينو العام الماضي بعد قضاء موسم واحد مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ليصبح الحارس الثاني في يوفنتوس بعد تشيزني.

جدير بالذكر أن، يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.

وتعد إيطاليا، من أكثر بلدان العالم، تضررا بسبب فيروس كورونا، بعد أن وصلت حالات الوفاة بسبب هذا الفيروس إلى أكثر من 21 ألف حالة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.