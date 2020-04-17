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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

إنستجرام يحصل على ميزة جديدة من واتس آب

17 نيسان / أبريل 2020 05:03

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كشف تقرير حديث عن أن تطبيق إنستجرام سيحصل قريبًا على ميزة جديدة موجودة بتطبيق واتس آب منذ فترة طويلة، وهي خيار التثبيت Pin، إذ يسمح واتس آب لمستخدميه بتثبيت ما يصل إلى ثلاث محادثات محددة أعلى الصفحة الرئيسية للسماح للمستخدمين بالعثور عليها بسرعة.

ووفقًا لتغريدة من باحثة الأمن جين مانشون وونج، تم رصد خيار التثبيت لكن بالتعليقات داخل تطبيق انستجرام، إذ سيسمح التطبيق قريبًا للمستخدمين بتثبيت التعليقات على مشاركاتهم، ولم تحدد ونج ما إذا كان هذا الخيار سيكون صالحًا لأكثر من تعليق واحد أم لا على تطبيق مشاركة الصور، كما لم تكشف عن وقت محدد لقدوم هذه الميزة الجديدة للتطبيق.

في الشهر الماضي، كشف وونج عن أن إنستجرام يطور ميزة لإخفاء القصص عن أشخاص معينين، ووفقًا للقطة الشاشة التي قدمتها، سيتمكن المستخدمون من اختيار الأشخاص الذين يريدون اختيارهم ببساطة لإخفاء تلك القصة المحددة، وباستخدام هذه الميزة، سيحصل مستخدمو إنستجرام على خيار لتحديد الأشخاص الذين لا يريدون مشاركة قصصهم معهم بسهولة في الوقت الحالي ، يحتوي واتس آب أيضًا على ميزة مماثلة تسمح لمستخدميه بإخفاء حالتهم من بعض جهات الاتصال من خلال السماح لمستخدميه باختيار جهات اتصال معينة.

وفي الماضي، زعمت وونج أيضًا أنه يمكن لمستخدمي فيس بوك قريبًا نشر قصصهم على إنستجرام، وهى الميزة التى أكدها أيضًا المتحدث باسم فيس بوك إلى موقع TechCrunch.  

جدير بالذكر كشفت منصة انستجرام منذ عدة أيام عن تحديث جديد لتطبيق مشاركة ومشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة IGTV، والذى يوفر العديد من المميزات التى تهدف إلى تشجيع المزيد من الأشخاص على استخدام التطبيق، فضلا عن تشجيع منشئي المحتوى على نشر مقاطع فيديو طويلة.

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