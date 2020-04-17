كيفية علاج ألم الاسنان بطرق طبيعية

ألم الأسنان من المشاكل الصحية التي تسبب ازعاج لأى شخص يعانى منه ومن المهم معرفة السبب الجذري للألم حتى يمكن تحديد أفضل طريقة علاج لتخفيف أي ألم أو تورم أو أعراض أخرى، عادةً ما يمكن أن يؤدي استخدام شطف الماء المالح العادي واستخدام الكمادات الباردة إلى علاج التهيج الطفيف ولكن قد تتطلب آلام الأسنان الأكثر خطورة تدخل طبيب الأسنان.

ووفقا لموقع healthline إذا استمرت أعراض الم الاسنان لأكثر من يوم أو يومين فيجب اللجوء لطبيب الأسنان

علاج الم الاسنان

شطف الماء المالح



بالنسبة لكثير من الناس ، يعد شطف الماء المالح علاجًا فعالًا من الخط الأول، تعد المياه المالحة مطهرًا طبيعيًا ، ويمكن أن تساعد في تخفيف بقايا الطعام والفضلات التي قد تكون عالقة بين أسنانك،علاج وجع الأسنان بالماء المالح يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وشفاء أي جروح بالفم.

لاستخدام هذا الأسلوب ، اخلط 1/2 ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ واستخدمه كغسول للفم.

كمادات باردة



يمكن استخدام كمادة باردة لتخفيف أي ألم تشعر به، خاصة إذا تسبب أي نوع من الصدمات في وجع أسنانك، عندما تقوم بضغط بارد فإنه يتسبب في تقلص الأوعية الدموية في المنطقة هذا يجعل الألم أقل حدة يمكن للبرد أيضًا أن يقلل من التورم والالتهاب

لاستخدام هذا الأسلوب أمسك كيس ثلج ملفوف بالمنشفة على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة في كل مرة يمكنك تكرار ذلك كل بضع ساعات.

أكياس شاي النعناع

يمكن استخدام أكياس شاي النعناع لتخدير الألم وتخفيف اللثة الحساس، للقيام بذلك ، اترك كيس الشاي المستخدم يبرد قبل وضعه على المنطقة المصابة يجب أن يكون دافئًا قليلاً، للقيام بذلك ضع كيس شاي مستخدمًا في المجمد لبضع دقائق لتبريده ثم ضع الكيس على أسنانك

الثوم



منذ آلاف السنين تم التعرف على الثوم واستخدامه لخصائصه الطبية لا يمكن فقط أن يقتل البكتيريا الضارة ويمكن أن يعمل أيضًا كمسكن للألم.

اسحق فصوص الثوم لإنشاء معجون وتطبيقه على المنطقة المصابة قد ترغب في إضافة القليل من الملح كبديل ، يمكن مضغ فصّ ثوم طازج ببطء.

مستخلص الفانيليا



يحتوي خلاصة الفانيليا على الكحول الذي يمكن أن يساعد في تخدير الألم كما أن خصائص المضادة للأكسدة تجعله معالجًا فعالًا.

لاستخدام هذا ضع كمية صغيرة من خلاصة الفانيليا على إصبعك ضعه مباشرة على المنطقة المصابة عدة مرات في اليوم.

القرنفل



استخدم القرنفل لعلاج آلام الأسنان على مر التاريخ لأن الزيت يمكن أن يخدر الألم بشكل فعال ويقلل الالتهاب يحتوي على الأوجينول ، وهو مطهر طبيعي.

ضع كمية صغيرة من زيت القرنفل على كرة قطنية وضعها على المنطقة المصابة قد ترغب في تخفيف زيت القرنفل ببضع قطرات من زيت ناقل ، مثل زيت الزيتون أو الماء. افعل ذلك عدة مرات في اليوم.

يمكنك أيضًا إضافة قطرة من زيت القرنفل إلى كوب صغير من الماء وغسل الفم.

أوراق الجوافة



أوراق الجوافة لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في التئام الجروح لديهم لما يوجد به من مضاد للجراثيم يمكن أن يساعد في العناية بالفم.

لاستخدام هذا امضغ أوراق الجوافة الطازجة أو أضف أوراق الجوافة المسحوقة إلى الماء المغلي لعمل غسول للفم.

الزعتر



يحتوي الزعتر أيضًا على خصائص قوية مضادة للجراثيم ومضادات يمكن أن يساعد في علاج آلام الأسنان.

ضع بضع قطرات من زيت الزعتر الأساسي وقطرات قليلة من الماء على كرة قطنية. بعد تخفيف الزيت بالماء يمكن أيضًا إضافة قطرة من الزيت إلى كوب صغير من الماء وغسل الفم.