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بعد إعلان تجربته لعلاج كورونا..كيف تدعم جسمك بـ أوكسيد النيتريك

17 نيسان / أبريل 2020 05:16

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منذ انتشار فيروس كورونا يقوم العديد من الأطباء والعلماء حول العالم بالبحث عن علاج أو لقاح للفيروس وكان من ضمن التجارب غاز أكسيد النيتريك والذى يعمل على تحسين تدفق الدم فى مناطق الرئتين.

وحسب ما ذكره موقع healthline موقع فان أكسيد النيتريك  جزء حيوى يوجد فى الجسم وله دور كبير فى تعزيز صحة الجهاز التنفسى والهضمى ويحافظ على مستوى ضغط الدم، وهناك بعض الأطعمة التى تعمل على تحسين مستوى أكسيد النيتريك فى الجسم وهى:

1:البنجر، يحتوى على نسبة عالية من النترات الغذائية التى يمكن الجسم إلى تحويلها لـ أكسيد النيتريك ، فضلا عن ذلك يحتوى على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.

2: يمكن للثوم تعزيز مستوى أكسيد النيتريك فى الجسم، كما يعمل على طرد الفيروسات والجراثيم من الجسم ، لذلك لا بد من تناول الثوم دائما فى الوجبات الغذائية.

3: اللحوم والدواجن والاسماك البحرية من الاطعمة التى تعمل على تعزيز مستوى اوكسيد النيتريك فى الجسم، وتعمل على تعزيز صحة الجسم.

4:الشيكولاتة الداكنة تحتوى على نسبة عالية من مركبات الفلافانول التى تعزز مستوى أوكسيد النيتريك فى الجسم.

5:الخضروات الورقية مثل "السبانخ، الجرجير، اللفت، الكرنب"، وغيرها من الخضراوات التى تعمل على رفع مستوى أكسيد النيتريك فى الجسم.

6: الفواكه الحمضية مثل "البرتقال، الليمون، اليوسفى"وغيرها من الحمضيات التى تحتوى على فيتامين سى الذى يعمل على رفع مستوى أكسيد النيتريك .

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