الاحتلال يخلي سبيل مدير المسجد الأقصى والصحفية ريناوي

أخلت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، مساء الخميس، سبيل مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، بعد التحقيق معه في غرف " 4 " بمركز شرطة المسكوبية غربي القدس المحتلة.

وكانت مخابرات الاحتلال استدعت أمس الكسواني للتحقيق معه في مركز المسكوبية.

كما أخلت شرطة الاحتلال في المسكوبية سبيل الصحفية كرستين ريناوي، بعد التحقيق معها لعدة ساعات بتهمة خرق قرار وزير الأمن الداخلي السابق للاحتلال بمنع سلطة بث محطة تلفزيون فلسطين بالقدس.

وذكر محامي نادي الأسير مفيد الحاج باتصال هاتفي أن المحققين وجهوا تهمة للصحفية الريناوي بخرق قرار الوزير قبل انتهاء مفعوله، عن طريق بث تقريرين لسلطة بث محطة تلفزيون فلسطين من القدس، ولكنها أثبتت لهم أن التقريرين بثتهما من مناطق السلطة الفلسطينية.

ولفت إلى أن المحققين أبلغوها شفهيا بأنها تمنع من مزاولة عملها في محطة تلفاز فلسطين بالقدس، رغم إنتهاء القرار.

وأشار إلى أن الشرطة الاسرائيلية كانت أغلقت مكتب تلفاز فلسطين في حي الصوانة بالقدس في منتصف شهر تشرين الماضي بقرار من وزير الأمن الداخلي السابق للاحتلال لمدة 6 أشهر، وانتهى القرار في تاريخ 13 – 4 – 2020.

وأضاف أن المحققين أبلغوا الريناوي أن قرار المنع سوف يجدد، وهم بصدد استصدار تمديد منع إغلاق المكتب.

في السياق، أخلت شرطة الاحتلال مساء الخميس سبيل المقدسيين فوزي شعبان وأحمد سمرين من بلدة سلوان، بعد التحقيق معهما لعدة ساعات بتهمة إقامة نقطة فحص لفيروس كورونا في بلدة سلوان تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية.

من جهة أخرى، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في حي باب حطة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، وفتشتها بدقة وبعثرت محتوياتها.

وذكر شهود عيان أن مخابرات وشرطة الاحتلال اقتحمت منازل عائلات الشاويش وبدرية وشريفة ودويك في حي باب حطة، وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها.