النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2474 )  الجمعة 17/4/2020

2002م منظّمة "الفاو" الدوليّة تعلن عن تخوّفها من انتشار المجاعة و الأوبئة في مخيّم جنين ، بسبب الدمار الهائل الذي ألحقته قوات الاحتلال به دافناً بين أنقاضه مئات الجثث، وحصارها المستمرّ لحدود المخيّم

2002م منظّمة "الفاو" الدوليّة تعلن عن تخوّفها من انتشار المجاعة و الأوبئة في مخيّم جنين ، بسبب الدمار الهائل الذي ألحقته قوات الاحتلال به دافناً بين أنقاضه مئات الجثث، وحصارها المستمرّ لحدود المخيّم