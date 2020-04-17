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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2474 ) الجمعة 17/4/2020
أخبار فلسطينية
عباس: لا اتفاق سلام مع إسرائيل دون إطلاق سراح المعتقلين
السلطة الفلسطينية تعد بتلبية احتياجات السوق في رمضان
«حماس» في «يوم الأسير»: نملك أوراقاً لإنجاز صفقة
مجلس الأوقاف الفلسطيني يقرر تمديد تعليق حضور المصلين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان
محدث "المعلومات الحكومي": لا إصابات جديدة بكورونا بغزة.. والالتزام بارتداء الكمامة
أخبار إسرائيلية
الرئيس الإسرائيلي يدعو نتنياهو وغانتس إلى تجنب انتخابات رابعة
أطباء «الصحة» الإسرائيلية يتساءلون: هل تجعل نباتات معينة عرب الداخل أكثر حصانة؟
11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لدى الاحتلال بـ "كورونا"
»نتنياهو يدير حرب استنزاف ضد إسرائيل
"نتنياهو" يقرر تخفيف تدريجي في قيود الكورونا
اخبار دولية
وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 137 ألفاً وأكثر من مليوني إصابة
الجامعة العربية تطالب بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بسبب كورونا
الإدارة الأميركية تجدد مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية
أخبار عربية
أبو الغيط يبحث مع مفوض عام "أونروا" الأوضاع ..
السعودية تقدم 500 مليون دولار لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة كورونا
شكوى لبنانية إلى مجلس الأمن ضد «إسرائيل»
الامارات تتفق مع (إسرائيل) لإجلاء المستوطنين في المغرب والأخيرة تعتبره اهانه لها
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
باحث إسرائيلي: الشيخ صلاح لا يزال يحرّض العرب في إسرائيل عليها رغم العقوبات…
فلسطين بلا صلاة تراويح في المساجد.. والمواطنون يستذكرون الأعوام الماضية وعادات الشهر الفضيل
الفلسطينيون يحيون “يوم الأسير” بفعاليات شعبية
عدد المصابين بفيروس “كورونا” في فلسطين يقترب من الـ300.. إصابات الضفة تطال ممرضين…
الشرق الاوسط
مفوض «أونروا» لـ«الشرق الأوسط»: دورنا ضروري في غياب الحل السياسي
«حماس» في «يوم الأسير»: نملك أوراقاً لإنجاز صفقة
الخليج الإماراتية
الأسرى يبدأون الإضراب و«الجامعة» تحمل الاحتلال المسؤولية
«أوقاف القدس» تمدد إغلاق الأقصى خلال رمضان
الشروق المصرية
عباس يطالب بضغط دولي على إسرائيل لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من «كورونا»
مجلس الأوقاف الفلسطيني يقرر تمديد تعليق حضور المصلين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان
رئيس الوزراء الفلسطيني: موقفنا ثابت بالدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان خاصة في ظل حالة الطوارئ
الاهرام المصرية
إسرائيل: ارتفاع وفيات كورونا إلى 140 والإصابات تقترب من 12 ألفا و600
الرئيس الإسرائيلي يكلف البرلمان بتشكيل حكومة
الغد الأردنية
أجهزة تنفس اصطناعي إلى غزة
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستهتر بمصير الأسرى في ظل انتشار “كورونا” داخل سجونها
الشرق القطرية
الجامعة العربية تطالب بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بسبب كورونا
قوات الاحتلال تعتقل 357 فلسطينيا منذ أزمة انتشار كورونا
اللجنة القطرية تواصل تقديم مساعداتها للفلسطينيين في مراكز الحجر الصحي بغزة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
إغلاق "الأقصى" سيستمر خلال رمضان بسبب "كورونا"
النائب العام يأمر بفتح تحقيق بشأن افتتاح مول بالنصيرات
"الإعلامي الحكومي" يطالب بالإفراج عن 19 صحفياً بسجون الاحتلال
حماية يطالب بتوفير المواد والمستلزمات الطبيّة لغزة
"المقاومة الشعبيّة": شعبُ يقدِّم قادته شهداء لا يمكن أن يُهزم
الحركة النسائية تُقدم هدية لكل مولود بغزة
وكيل وزارة الصحة يتفقّد قسم أورام الكبار بمستشفى الرنتيسي
سلطة الأراضي تؤكد مواصلة إزالة التعديات على الأراضي الحكومية
"التعليم" بغزة تطلق مسابقة "الأوائل" لطلبة المرحلة الأساسية
القدس المحلية
مريضٌ ومحكوم بالسجن مدى الحياة، والدة الأسير يوسف قنديل تستصرخ العالم لإنقاذ ابنها
البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 2.5% في 2020 بسبب "كورونا"
الإغاثة الزراعية تسلم لجان الحماية في جيت وجنصافوط بدلات وقاية
ضبط 55 مركبة وإغلاق 21 محلا تجاريا بنابلس
الاحتلال يقيم حاجزين ويفتش السيارات شرق قلقيلية
خطة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني والشيكات المرتجعة ترتفع لـ 35% في ظل كورونا
الاحتلال الاسرائيلي اعتقل 357 فلسطينيا منذ بداية انتشار فيروس كورونا
نادي الأسير: الاحتلال أعاد 9 أسرى إلى "عوفر" دون أخذ عينات منهم
مؤسسات الأسرى تطالب بتدخل دولي عاجل للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى
الحياة الجديدة
ما التدخلات الإجرائية التي أعلنت عنها وزراة الاقتصاد الوطني
اتحاد الاعلام الرياضي ينظم ورشة عمل الكترونية لتحليل مباريات
الكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي تحتفل بـ "الخميس المقدس"
الرئيس يوجه رسالة إلى الأسرى: لن نرضخ لأي ضغوط تمارس علينا للتخلي عنكم
سلطات الاحتلال تفرج عن شخصيات مقدسية تم اعتقلها صباح اليوم
رئيس الوزراء يلتقي ممثلي المجتمع المدني عبر تقنية (زوم)
الأيام
»رجلا الأعمال صبيح وبشار المصري يضعان مبنى مؤسسة الشهيد ظافر المصري تحت...
»إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة بني نعيم بالخليل
»بحيرة طبرية تشارف على الامتلاء الكامل
»ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل إلى 141
»إغلاق بلدة العبيدية بعد الكشف عن إصابة بفيروس كورونا
»إسرائيل تناقش السبل الكفيلة بإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي
وكالة صفا
وزارة الصحة تسلم مختبراً لفحص فيروس كورونا بنابلس
ارتفاع وفيات كورونا في "إسرائيل" إلى 143
مختص بالأسرى لصفا: الاحتلال ألغى "المنهلي" للمساومة على شروط أي صفقة مقبلة
الصحة بغزة: فحص 79 عينة وكانت جميعها سلبية
ملحم: إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة
لجنة تحذر من استغلال الاحتلال أزمة كورونا للتضييق على الأسرى الصحفيين
وكالة الرأي الفلسطينية
فتح تحقيق في مخالفة إجراءات السلامة أثناء افتتاح هايبر مول
تقرير صندوق دعم الشباب طريق الشباب لمستقبل زاهر
الإيجاز الصحفي الحكومي حول جائحة كورونا 16 إبريل 2020
الاعلام الحكومي يطالب الإفراج عن 19 صحفياً في السجون
الإفراج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة بعد سنة ونصف من الاعتقال
فتح: حرية القائد مروان البرغوثي وجميع الأسرى هدف مركزي للحركة
وزارة الخارجية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف
فلسطين اليوم
وسم #أسرانا_قضيتنا يصل الترند ومطالبات بالإفراج الفوري عن الأسرى
صحفي (إسرائيلي) يدعو لإرسال مساعدات لغزة مقابل معلومات عن الجنود الأسرى
عائلة المصري تتخوف على نجلها الأسير داخل سجون الاحتلال من "كورونا"
الصليب الأحمر: "كورونا" يهدد حياة ملايين الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط
دراسةٌ علمية توصي الجهات الحكومية في غزة لاعتماد خطة إستراتيجية شاملة لتعزيز الرضا الوظيفي
بيت لحم تعلن عن إجراءات أمنية جديدة للحد من انتشار "كورونا"
الاحتلال يفرج عن مدير المسجد الأقصى
البزم: استمرار دخول العالقين من مصر ونتوقع دخول المئات اليوم
الجهاد الاسلامي تهنئ بالإفراج عن الشيخ القيادي رياض أبو صفية
سما نيوز
الحلو: لا مشكلة في صرف رواتب المتقاعدين وسنستمر بتقديم القروض
فلسطينيون عالقون في تركيا يناشدون الرئيس السيسي إعادتهم لقطاع غزة
لهذا السبب.. بينت يدفع باتجاه الخروج من حالة الإغلاق في اسرائيل
أبو دياك: يتوجب على إسرائيل الإفراج العاجل عن الأسرى في ظل خطر تفشي "كوورنا"
المخابرات العامة توزع مستلزمات طبية على عيادات الوكالة
الاحتلال يقيم حاجزين ويفتش السيارات شرق قلقيلية
"طوارئ نابلس" تسلم "الصحة" مختبراً لفحص "كورونا" في المحافظة
"المنظمات الأهلية": الاحتلال ينتهك القوانين الدولية الداعية لحماية الأسرى وقت الأوبئة
"تكافل" تعلن عن مشروع القسائم الغذائية في رمضان
عرب 48
العيسويّة تسجّل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا
حماس: الاحتلال لم يتقدم بخطوات فعلية وجادة للرد على مبادرة تبادل الأسرى
تشديد التدابير والإرشادات الصحية في مخيم قلنديا
كورونا: "معركة" على العمال الفلسطينيين
ما هي الأضرار التي ألحقتها أزمة كورونا باقتصاد الضفة وغزة؟
وكالة وفا
البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الفلسطيني بـ7% في..
ضبط 5 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية في سلواد شرق..
الرئيس مخاطبا الأسرى : هامات شعبنا مرفوعة بصبركم وصم..
وزارة شؤون المرأة ومؤسسات نسوية تطلق "هاشتاغ"..
حدث في مثل هذا اليوم
- 17 نيسان (أبريل)
- 2004م اغتيال قائد حركة حماس خليفة الشيخ أحمد ياسين، الدكتور عبد العزيز الرنتيسي القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، عندما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سيارته بغزة مما أدى إلى استشهاده ومرافقيه أكرم نصار وأحمد الغرة.
- 2002م منظّمة "الفاو" الدوليّة تعلن عن تخوّفها من انتشار المجاعة و الأوبئة في مخيّم جنين ، بسبب الدمار الهائل الذي ألحقته قوات الاحتلال به دافناً بين أنقاضه مئات الجثث، وحصارها المستمرّ لحدود المخيّم
- 1975م أصدر مجلس الأمن القرار (368)، الذي يطلب فيه تنفيذ القرار رقم (338) وأهم ما جاء في بنود:مناشدة الأطراف المعنية تنفيذ قرار مجلس الأمن 338 (1973) فوراً، تجديد ولاية القوة التابعة للأمم المتحدة لفترة ثلاثة أشهر، أي حتى 24/7/1975م، رجاء الأمين العام تقديم تقريراً في نهاية هذه الفترة عن تطورات الحالة والتدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ قرار مجلس الأمن (338) 1973م، تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم (1821) – (13) صوتاً مع القرار في مقابل لا أحد ضده
- 1948م وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار الهدنة بين الدول العربية والعصابات الصهيونية في أعقاب حرب العام 1948م
- 1948م قوات الانتداب البريطانية تخلي مدينة "صفد" في فلسطين، وتسلمها لجماعة "الهاغاناه" الإرهابية، ضمن خطة تسليم فلسطين للمستعمرين اليهود.
- 1922م تأسيس حركة "بوعال مزراحي" العمالية الصهيونية الدينية.