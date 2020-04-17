بلدية خان يونس ومجمع ناصر الطبي ينظمان حملة للتبرع بالدم

غزة-الرأي

نظمت بلدية خان يونس، جنوب محافظات غزة، بالتعاون مع مجمع ناصر الطبي وبمشاركة الطاقم الطبي المتخصص بالمستشفى حملة تبرع بالدم وذلك تعزيزاً لحالة التكافل الاجتماعي والقيم الإنسانية.

وشارك في الحملة التي نظمت أمس رئيس البلدية م. علاء الدين البطة ، ومجموعة من الموظفين والعاملين في الأقسام الخارجية والميدانية وشرطة البلديات ، والذين تبرعوا بوحدات الدم لإمداد المجمع الطبي بوحدات الدم لإسناد المحتاجين من أبناء شعبنا الفلسطيني.

وذكرت دائرة العلاقات العامة والإعلام بالبلدية أن تنظيم حملة التبرع بالدم تأتي في إطار الشعور بالمسئولية الوطنية والمجتمعية تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني، وتعزيزاً لقيم التطوع والتكافل الاجتماعي، مشيراً إلى أن التبرع بالدم هو عمل إنساني قد ينقذ حياة مريض أو مصاب أو جريح، إلى جانب أن الدراسات العلمية قد أثبتت فوائده للمتبرع أيضاً.