وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة و"كريم" تناقشان وضع بروتوكول لخدمات التوصيل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس ومجمع ناصر الطبي ينظمان حملة للتبرع بالدم وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2474 ) الجمعة 17/4/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخلي سبيل مدير المسجد الأقصى والصحفية ريناوي وكالة الرأي الفلسطينية الجامعة العربية تطالب بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بسبب كورونا وكالة الرأي الفلسطينية «أوقاف القدس» تمدد إغلاق الأقصى خلال رمضان وكالة الرأي الفلسطينية آخر إبداعات "كورونا".. رسمة داخل حمام منزل وكالة الرأي الفلسطينية قرية مصرية تتعرض لـ"هجوم" من الخفافيش.. وذعر بين الأهالي وكالة الرأي الفلسطينية بعد إعلان تجربته لعلاج كورونا..كيف تدعم جسمك بـ أوكسيد النيتريك وكالة الرأي الفلسطينية كيفية علاج ألم الاسنان بطرق طبيعية
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خان يونس ومجمع ناصر الطبي ينظمان حملة للتبرع بالدم

17 نيسان / أبريل 2020 06:41

1
1

غزة-الرأي

نظمت بلدية خان يونس، جنوب محافظات غزة، بالتعاون مع مجمع ناصر الطبي وبمشاركة الطاقم الطبي المتخصص بالمستشفى حملة تبرع بالدم وذلك  تعزيزاً لحالة التكافل الاجتماعي والقيم الإنسانية.

وشارك في الحملة التي نظمت أمس  رئيس البلدية م. علاء الدين البطة ، ومجموعة من الموظفين والعاملين في الأقسام الخارجية والميدانية وشرطة البلديات ، والذين تبرعوا بوحدات الدم لإمداد المجمع الطبي بوحدات الدم لإسناد المحتاجين من أبناء شعبنا الفلسطيني.

وذكرت دائرة العلاقات العامة والإعلام بالبلدية أن تنظيم حملة التبرع بالدم تأتي في إطار الشعور بالمسئولية الوطنية والمجتمعية تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني، وتعزيزاً لقيم التطوع والتكافل الاجتماعي، مشيراً إلى أن التبرع بالدم هو عمل إنساني قد ينقذ حياة مريض أو مصاب أو جريح، إلى جانب أن الدراسات العلمية قد أثبتت فوائده للمتبرع أيضاً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نادي الصحفي الصغير يطلق فعاليات" صناعة انشطة محلية منزلية ترفيهية"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟