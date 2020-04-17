بلدية غزة و"كريم" تناقشان وضع بروتوكول لخدمات التوصيل

غزة-الرأي

نفذت بلدية غزة وشركة كريم فلسطين ورشة عمل في مركز رشاد الشوا الثقافي غرب المدينة، لمناقشة ودراسة تجهيز مدونة سلوك لبروتوكول خدمات التوصيل للمنازل في ظل جائحة الكورونا العالمية (Covid-19)، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسة اليونيسيف الدولية.

وافتتحت الورشة التي حضرها ممثلون عن منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وشركة كريم والكباتن العاملين لديها في مجال خدمات التوصيل (الديليفري)، بتقديم عرض من رئيس قسم الصحة الوقائية في بلدية غزة، م. محمد العشي، لعرض جهود البلدية في الوقاية والحد من إنتشار فيروس كورونا (Covid-19) ومقترحات لسبل الوقاية من انتشار هذا الفيروس في خدمات التوصيل.

وتطرق العشي لسبل الوقاية المنزلية من خلال استلام طلبات التوصيل وكيفية الحد من انتشار الفيروس وأي أمراض أو فيروسات مستقبلية، ودورها في توعوية المواطنين للحفاظ على سلامتهم وسلامة العاملين في خدمة التوصيل.

من جهتها، استعرضت شركة كريم خدمات الشركة المقدمة في قطاع غزة، وخاصة خدمة كريم Box الجديدة للتوصيل (الديليفري) ومدى مواءمتها للإجراءات الوقائية والصحة العامة، مشيرةً إلى اتباع مجموعة من إجراءات السلامة والوقاية، منها التأكد من استخدام كباتن كريم لمعقم اليدين بانتظام، واستخدام المناديل المعقمة والمطهرات لتعقيم الأسطح الداخلية للسيارات بين الرحلات، فضلاً عن تعقيم صناديق التوصيل بانتظام طوال اليوم.

وقدمت د. هند العلمي من منظمة الصحة العالمية شرحًا حول سبل الوقاية من فيروس كورونا بشكل سليم وصحي، وفقًا للإجراءات الدولية المتبعة والمقترحة من خلال المنظمة.

واستعرضت العلمي مجموعة من الفيديوهات والنشرات التوعوية التي تساعد العاملين في قطاع المواصلات والتوصيل على الوقاية من انتشار الفيروس، والحفاظ على سلامتهم وسلامة الزبائن بشكل صحي وآمن.

وفتح باب النقاش مع الكباتن والاستماع لأهم المشاكل والأمور التي تواجههم أثناء تقديم هذه الخدمة، وسبل مواجهتها والوقاية منها.

وفي نهاية الورشة، اتفق المشاركون على تجهيز بروتوكل عام لخدمات التوصيل إلى المنازل للوقاية من انتشار الفيروس وتعميمه على كافة الشركات العاملة في مجال التوصيل (الديليفري) في قطاع غزة.

