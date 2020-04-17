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خلال لقاءه بـممثلوا الأطر والمؤسسات الصحفية

القدرة يؤكد على اهمية الرسالة الاعلامية الموجهة للوقاية من جائحة كورونا

17 نيسان / أبريل 2020 06:57

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غزة-الرأي

أكد مدير وحدة العلاقات العامة والاعلام د. أشرف القدرة  على اهمية الرسالة الاعلامية الموجهة لأبناء شعبنا خاصة في هذه المرحلة والتي تتكامل فيها كافة المكونات الرسمية والمجتمعية لمواجهة جاحة كورونا .

وعد القدرة اللقاء  الذى جمعه بممثلو الأطر والتجمعات والمؤسسات الصحفية بمثابة تجسيد للعلاقة المتينة مع كافة الأطر والتجمعات والمؤسسات الصحفية , حيث نفخر بالتواصل المستمر والمتكامل في كافة الظروف , وأن هذا اللقاء سيساهم في تعزيز الرسالة الاعلامية .

وتحدث د. القدرة عن أهم الاجراءات والسياسات الوقائية والاحترازية التي تواصل وزارة الصحة وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بانفاذها لتحقيق مستوى كبير من الوقاية وتحصين المجتمع .
كما تطرق الى الرعاية الصحية التي تقدم للعائدين الى قطاع غزة منذ لحظة وصولهم الى معبر رفح البري وفرز الحالات المرضية وتجيهاها الى مستشفى الصداقة التركي ضمن اجراءات عزل خاصة , والى 35 مركزا للحجر الصحي مجهزة بطواقم طبية تعمل وعلى مدار الساعة في تقديم الرعاية والمتابعة الصحية لكافة المستضافين حتى اتمام فترة الحجر الالزامي والمقرة ب21 يوما .
كما ونقل د. القدرة شكر وتحيات عطوفة وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش وكافة كوادر وزارة الصحة الى ممثلوا الأطر والتجمعات والمؤسسات الصحفية , مؤكدا على مواصلة العمل لتعزيز الرسالة الاعلامية بشقيها المعلوماتي والتوعوي لمواجهة جائحة كورونا .

بدورهم ، أشاد ممثلوا الأطر والتجمعات والمؤسسات الصحفية بدور وزارة الصحة ومكتبها الاعلامي خلال جائحة كورونا ،
وقال منسق الأطر والمؤسسات الصحفية ا. ناصر العريني أن وزارة الصحة ومعها كافة الجهات الحكومية تبذل جهود مقدرة وواضحة خلال جائحة كورونا , مشيدا بعمل المكتب الاعلامي بوزارة الصحة والشراكة المتكاملة معهم في ايصال الرسالة الواضحة حول مستجدات الحالة في قطاع غزة , ورسائل التوعية التي تساهم في تعزيز الوقاية والسلامة المجتمعية .

وعبر العريني عن استعداد كافة ممثلي الأطر الصحفية لتقديم كل الامكانيات من أجل تجويد العمل الاعلامي كجزء مهم في مواجهة هذه الازمة .

 

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