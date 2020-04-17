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الصحة تشيد بالجهود المحلية في انتاج الملابس الطبية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا

17 نيسان / أبريل 2020 07:00

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غزة-الرأي

أكد مدير عام الإدارة العامة للصيدلة د. منير البرش على جهود وزارة الصحة الوقائية في الحفاظ على قطاع غزة خاليا من فيروس " كورونا" بتوفير الكمامات والملابس الوقائية، وذلك خلال جولته والوفد المرافق له على مصنع يونيبال 2000 والذي يعنى بتصنيع الكمامات، والملابس الطبية الوقائية، ضمن المواصفات والمعايير التي وضعتها وزارة الصحة.
وأشار د. البرش إلى أنه يتم صناعة الكمامات وفق المواصفات الطبية الخاصة وبإشراف من وزارة الصحة، لافتاً إلى أن العاملين يتخذون كافة احتياطات الوقاية والسلامة من قبل العاملين في انتاجها.
من جهته، أكد مسئول مصنع يونيبال 2000 السيد بشير البواب أن مصنعه يقوم بتصدير الكمامات والملابس الطبية الواقية الى دول الجوار والدول الأوروبية والولايات المتحدة الامريكية، مشيدا بدعم وزارة الصحة في دعم المنتج الوطني المحلي.

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