الصحة تشيد بالصناعة الدوائية المحلية في مواجهة "كورونا"

غزة-الرأي

أكد د. منير البرش مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة على تطور المنظومة الصحية الدوائية في قطاع غزة من خلال شركات إنتاج الأدوية المحلية.

وأشاد البرش خلال ترأسه وفدا لمتابعة الإنتاج الدوائي المحلي لشركة معامل الشرق الأوسط للأدوية بمراعاة الشركة للمواصفات الدوائية التي تضعها الوزارة في انتاج الأدوية والمحافظة على جودتها ليصبح منتجا وطنيا بامتياز، لافتا الى تصنيع المعقمات الدوائية والكحول ضمن المواصفات العالمية، وتوفير شرائها للمواطنين ضمن الاستخدام الأمثل للمعقمات الطبية في مواجهة فيروس “كورونا" في قطاع غزة.

من جهته، شكر مدير شركة معامل الشرق الأوسط للأدوية المهندس فيصل الشوا وزارة الصحة على جهدها في الدعم المتواصل لتطور الإنتاج الدوائي المحلي، مشيرا الى الالتزام التام للشركة بمعايير ضبط الجودة، والعمل على تطوير المنتج الدوائي المحلى من خلال قسم البحث والتطوير، والالتزام بمواصفات وزارة الصحة.