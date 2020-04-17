الاقتصاد تؤكد على ضرورة توفر إجراءات السلامة للمنشآت الصناعية والاقتصادية

غزة-الرأي

اتفقت لجنة الطوارئ خلال اجتماع لها بمكتب وزارة الاقتصاد الوطني بمحافظة رفح على ضرورة توفر إجراءات السلامة والأمن للمنشآت الصناعية والاقتصادية بالمحافظة.

وترأس محمود شقفة مسؤول لجنة الطوارئ بوزارة الاقتصاد الوطني محافظة رفح اجتماعاً ضم كلا من حماد أبو جزر مدير مباحث التموين بمحافظة رفح، خالد العجرمي مدير الامن السلامة بجهاز الدفاع المدني، أكرم بارود رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية رفح، هاني الصوفي مفتش حماية المستهلك.

وقال شقفة:" لقدتم خلال الاجتماع مناقشة اجراءات وسبل التعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد الوطني والوزارات والهيئات ذات العلاقة، لتنسيق العمل ووضع خطط عملية من أجل تقديم الخدمات المتكاملة للمواطنين وأصحاب المنشأت الصناعية والمحلات التجارية في ظل الظروف الحالية والطارئة، للتأكد من سلامة كافة مناحي الحياة الاقتصادية بالمحافظة.

وأضاف :" كما تم مناقشة موضوع المولدات التجارية التي تستخدم لإمداد المواطنين بالكهرباء اثناء فترة انقطاع التيار الكهربائي، والخطر الذي تمثله في المناطق المحيطة، والتوافق على اعداد دراسة فنية ليتم رفعها للجهات والوزارات المعنية لمتابعة الامر.

