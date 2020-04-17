وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تشيد بالجهود المحلية في انتاج الملابس الطبية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية القدرة يؤكد على اهمية الرسالة الاعلامية الموجهة للوقاية من جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة و"كريم" تناقشان وضع بروتوكول لخدمات التوصيل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس ومجمع ناصر الطبي ينظمان حملة للتبرع بالدم وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2474 ) الجمعة 17/4/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخلي سبيل مدير المسجد الأقصى والصحفية ريناوي وكالة الرأي الفلسطينية الجامعة العربية تطالب بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بسبب كورونا وكالة الرأي الفلسطينية «أوقاف القدس» تمدد إغلاق الأقصى خلال رمضان وكالة الرأي الفلسطينية آخر إبداعات "كورونا".. رسمة داخل حمام منزل وكالة الرأي الفلسطينية قرية مصرية تتعرض لـ"هجوم" من الخفافيش.. وذعر بين الأهالي
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال اجتماع للجنة الطوارئ برفح

الاقتصاد تؤكد على ضرورة توفر إجراءات السلامة للمنشآت الصناعية والاقتصادية

17 نيسان / أبريل 2020 10:03

1
1

غزة-الرأي

اتفقت لجنة الطوارئ خلال اجتماع لها بمكتب وزارة الاقتصاد الوطني بمحافظة رفح على ضرورة توفر إجراءات السلامة والأمن للمنشآت الصناعية والاقتصادية بالمحافظة.
وترأس محمود شقفة مسؤول لجنة الطوارئ بوزارة الاقتصاد الوطني محافظة رفح اجتماعاً ضم كلا من حماد أبو جزر مدير مباحث التموين بمحافظة رفح، خالد العجرمي مدير الامن السلامة بجهاز الدفاع المدني، أكرم بارود رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية رفح، هاني الصوفي مفتش حماية المستهلك.
وقال شقفة:" لقدتم خلال الاجتماع مناقشة اجراءات وسبل التعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد الوطني والوزارات والهيئات ذات العلاقة، لتنسيق العمل ووضع خطط عملية من أجل تقديم الخدمات المتكاملة للمواطنين وأصحاب المنشأت الصناعية والمحلات التجارية في ظل الظروف الحالية والطارئة، للتأكد من سلامة كافة مناحي الحياة الاقتصادية بالمحافظة.
وأضاف :" كما تم مناقشة موضوع المولدات التجارية التي تستخدم لإمداد المواطنين بالكهرباء اثناء فترة انقطاع التيار الكهربائي، والخطر الذي تمثله في المناطق المحيطة، والتوافق على اعداد دراسة فنية ليتم رفعها للجهات والوزارات المعنية لمتابعة الامر.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نادي الصحفي الصغير يطلق فعاليات" صناعة انشطة محلية منزلية ترفيهية"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟