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المجلس الأعلى للقضاء يكرم عددًا من القضاة وموظفي المحاكم

17 نيسان / أبريل 2020 10:09

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غزة-الرأي

كرم سعادة المستشار محمد عابد عددًا من قضاة وموظفي المحاكم النظامية في حفل أُقيم بقصر العدل بحضور المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي، وم. ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم.

وفي كلمة ألقاها  المستشار محمد عابد أثنى فيها على جهود القضاة والموظفين المتميزين بشكل خاص في المحاكم ، مشيرا  إلى أن هذا الاحتفال يأتي تقديرًا وعرفانًا لعناصر التميز ووحداته ومكوناته.

وأوضح بان هذا التميز للانضباط في الوظيفة وحسن العلاقة مع المواطنين، والصبر على الإجراءات وتقديم ما يمكن تقديمه من جهد سواء في الجانب الفني او الإداري لإخراج العمل والخدمة الوظيفية بالشكل اللائق والمحترم.

وأشاد سعادته بالإنجاز الذي حققته المحاكم عام 2019 والذي عمل فيه الجميع  بروح الفريق الواحد، وشهد التزامًا وانضباطًا من السادة القضاة وحسن استثمارهم للطاقات الإدارية وإنجاز المهام الوظيفية مما أسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز.

كما شكر سعادته مجهودات المكتب الفني ممثلة بسعادة المستشار زياد ثابت من خلال الدورات والمتابعة المستمرة للسادة القضاة، وكذلك الشئون الإدارية والمالية وأقلام المحاكم وكل الوحدات الإدارية الأخرى .

وفي نهاية الحفل كرم عابد السادة القضاة والموظفين، و أكد بأن هذا حق على القضاء أن يحتفل بهؤلاء المتميزون الذين قدموا من جهودهم ووقتهم وحسن التزامهم وانضباطهم الكثير ليأتي هذا التكريم من باب العرفان لما قدموه لرفعة القضاء .

من الجدير بالذكر أن عدد الكادر القضائي والإداري الذي تم تكريمه ٤٠ موظفًا.

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