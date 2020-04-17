الإقتصاد :تحرير 57 ضبط واتلاف للمتلاعبين بالأسعار

غزة-الرأي

قامت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الإقتصاد الوطني بتحرير 57 ضبط واتلاف للمتلاعبين بالأسعار في جميع محافظات قطاع غزة.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن طواقم حماية المستهلك نظمت 201 زيارة وجولة ميدانية تفتيشية على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار.

وتأتي هذه الجولات الميدانية لمفتشي الوزارة للمحافظة على صحته وسلامة المواطنين من حيث الجودة والنوعية ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال

وتعمل دائرة حماية المستهلك على المراقبة المتواصلة والمكثفة وعلى مدار الساعة للمحال التجارية ومخازن التجار، وإعطاء أصحاب المحلات التجارية الارشادات اللازمة لحفظ وتخزين المواد التموينية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.

وبين التقرير أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، قامت بتنظيم جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات غزة شملت زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على محلات المشغولات الذهبية، وأن فحص المعادن في الاسواق يجري يوميا للتأكد من الدمغة القانونية وصحة العيار السليم للمصوغات والمشغولات.

ويتم دمغ المعادن الثمينة بالمديرية بعد فحصها في المختبرات للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

أما على صعيد الإدارة العامة للمصادر الطبيعية أفاد عبد القادر بنات مدير عام الإدارة العامة للمصادر بالوزارة، أنه يتم العمل على تحميل وترحيل الرمال في منطقة العطار بمحافظة رفح.

مضيفاً الي أنه تم توجيه المقاولين وأصحاب الشاحنات للعمل على نقل الرمال من المنطقة، وتقوم طواقم التفتيش بالإشراف والمراقبة على نقل وتحميل الرمال.

وتقوم الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بالمتابعة اليومية والاشراف على عملية التحميل في جميع المقالع بمحافظات غزة.

بدورها ، قامت الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني بتنظيم جولة تفقدية لعدد من مصانع الطحينة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة واليومية للتأكد من مدي التزام أصحاب هذه المصانع والمنشآت بالشروط والتعليمات الصحية الواجب اتباعها اثناء العمل للحفاظ على امن وسلامة المواطنين، ولمتابعة التراخيص القانونية اللازمة ومدى التزام أصحاب المنشآت بشروط الأمن والسلامة.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.