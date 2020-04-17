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سلطة الأراضي تخصص أكثر من نصف مليون م2 خلال العام 2019م

17 نيسان / أبريل 2020 10:33

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غزة-الرأي

أكدت سلطة الاراضى استمرارها بفتح أبوابها على مدار أيام الأسبوع لتقديم الخدمة لأبناء شعبنا الكريم وتطويرها، كما ونشرت عبر موقعها الرسمي دليل خدمة المواطن ليسهل على المواطن الإجراءات والوثائق والخطوات اللازمة لأي معاملة يتم إنجازها لدى سلطة الأراضي وذلك التزاما منها بواجبها الوطني تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط .

وبيت سلطة الاراضى انجازاتها خلال المرحلة الماضية على الموضوعات التالية:

1. افتتاح صالة حديثة مزودة بكل وسائل الراحة لاستقبال الجمهور والمراجعين.
2. إمداد القطاعات كافة (التعليمية، الصحية، المياه، النفايات الصلبة، الطاقة الشمسية، مراكز الرعاية للفئات المهمشة وقطاعات عديدة أخرى)؛ بالأراضي لإتمام مصالح شعبنا الفلسطيني.
3. تخصيص أراضي لإنشاء 7 مدارس بواقع 35762 م2.
4. تخصيص أراضي لإنشاء 5 مراكز صحية بواقع 14.891 م2.
5. تخصيص أراضي لإنشاء مراكز الحجر الصحي لجائحة كرونا بواقع 2 مركز بمساحة 20000م2.
6. تخصيص أراضي لإنشاء مراكز شرطية بواقع 2 مركز بمساحة 2060م2.
7. تخصيص أراضي لإنشاء خزانات مياه ومضخات لصالح محطات التحلية بواقع 6 خزانات بمساحة 8300 م2.
8. تخصيص أراضي لإنشاء محطات ترحيل ومكبّات للنفايات الصلبة عدد 3 بمساحة 18529م2.
9. تخصيص أراضي لإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية لتشغيل المرافق الحيوية بمساحة 163000م2.
10. تخصيص أراضي لإنشاء مساجد عدد 2 بمساحة 2500م2.
11. تخصيص أراضي لإنشاء مراكز الرعاية للفئات المهمشة عدد 2 بمساحة 8991م2.
12. تخصيص أراضي لإنشاء مشاريع زراعية بمساحة 385560م2.
13. تخصيص أراضي لإنشاء مشاريع إسكانية بمساحة 5000م2.
14. تخصيص أراضي لإنشاء العديد من المشاريع التي تنفذها وترعاها الوزارات المختصة.

وأوضحت أن هذه المشاريع موزّعة على جميع محافظات قطاع غزة حسب الاحتياج، حيث بلغت جميع التخصيصات من بداية 2019م حتى تاريخه 664593 م2.

كما واصلت سلطة الأراضي جولاتها التفتيشية حفاظاً على الأراضي الحكومية تعدّها رصيداً لإنشاء المؤسسات العامة وإقامة المشاريع الإسكانية الشبابية والمشاريع التي تخدم شعبنا الفلسطيني عامة.

وأكدت على استمرارها في إزالة أي تعدي على الأرض الحكومية، مع تأكيدها على فتح أبوابها لجميع المواطنين والجهات الرسمية وغير الرسمية والوجهاء والمخاتير، وذلك للتقدم بأي ملاحظة أو نصيحة أو استفسار، ولن تتردد سلطة الأراضي في رد أي مظلمة لأي مواطن حال ثبوت ذلك، مع تأكيدها أنها لا تُقدِم على أي خطوة إلا بعد دراستها دراسة مُعمّقة مستندة على نصوص الأنظمة والقوانين المعمول بها رسمياً.

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