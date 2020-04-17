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خلال فتحه أربعة أيام استثنائياً

إعادة إغلاق معبر رفح بعد وصول 1632 مواطناً عالقاً

17 نيسان / أبريل 2020 10:42

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غزة-الرأي

أُعيد، فجر اليوم الجمعة، إغلاق معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، بعد أربعة أيام من فتحه استثنائياً لدخول المواطنين العالقين في مصر.

وأعلنت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني أن 446 مواطناً عالقاً دخلوا قطاع غزة يوم أمس الخميس، ليبلغ إجمالي المواطنين العائدين منذ الإثنين الماضي 1632 مواطناً.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إن أطقم هيئة المعابر وعناصر الأمن والشرطة أنهت تأمين وصول 1632 مواطناً عادوا من مصر عبر معبر رفح على مدار أربعة أيام.

وأكد البزم  أن الأطقم المختصة، وبمتابعة مباشرة من خلية الأزمة في الوزارة، بذلت جهوداً مُضنية، وواصلت عملها على مدار الساعة منذ أربعة أيام لتأمين وصول المواطنين العائدين".

وأضاف: "جرى اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة بنقل جميع العائدين لقضاء مدة 21 يوماً في مراكز الحجر الصحي الاحترازي الموزعة على محافظات قطاع غزة".

وأشار إلى أن الجهات المختصة من وزارات الداخلية، الصحة، والتنمية الاجتماعية، تواصل تقديم الخدمة اللازمة للمواطنين العائدين، وتوفير كافة احتياجاتهم داخل مراكز الحجر.

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