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الخدمات الطبية تفتتح ممرات للتعقيم بمستشفى الجزائري

17 نيسان / أبريل 2020 11:00

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غزة-الرأي

افتتحت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية مشروع ممرات التعقيم ضمن الإجراءات الوقائية بمستشفى الجزائري جنوب قطاع غزة اليوم ..

وحضر الافتتاح كلا من عميد طبيب محمد رمضان صالح مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية وعقيد صيدلي محمد السنوار مساعد المدير العام للشؤون الفنية ومقدم صيدلي علاء طلال الهبيل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ومقدم طبيب / ضياء أبو حسين مدير إدارة الإسعاف والطوارئ ومقدم طبيب  عبد القادر شحادة مدير إدارة معهد ضباط الإسعاف وتأهيل السائقين..

بدوره، اكد العميد صالح ان مشروع ممرات التعقيم بمستشفى الجزائري في جنوب قطاع غزة يأتي ضمن عدد من المشاريع التي عكفت المديرية على تنفيذها ضمن خطة للوقاية وتجنب إنتقال العدوي من فيروس كورونا بين كوادر وزارة الداخلية والأمن الوطني وكذلك المراجعين من المرضي في المستشفيات والمراكز الطبية الآخرى.

الجدير بالذكر ان الخدمات الطبية قد اتخذت عدد من الإجراءات اللازمة ضمن خطة للوقاية من فيروس كورونا في كافة المستشفيات والمراكز والعيادات التابعة لها ..


 

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