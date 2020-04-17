وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تفتتح ممرات للتعقيم بمستشفى الجزائري وكالة الرأي الفلسطينية إعادة إغلاق معبر رفح بعد وصول 1632 مواطناً عالقاً وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تخصص أكثر من نصف مليون م2 خلال العام 2019م وكالة الرأي الفلسطينية الإقتصاد :تحرير 57 ضبط واتلاف للمتلاعبين بالأسعار وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للقضاء يكرم عددًا من القضاة وموظفي المحاكم وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تؤكد على ضرورة توفر إجراءات السلامة للمنشآت الصناعية والاقتصادية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تشيد بالصناعة الدوائية المحلية في مواجهة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تشيد بالجهود المحلية في انتاج الملابس الطبية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية القدرة يؤكد على اهمية الرسالة الاعلامية الموجهة للوقاية من جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة و"كريم" تناقشان وضع بروتوكول لخدمات التوصيل
أخبار » الأخبار الحكومية

ابو الريش يتفقد قسم أورام الكبار بمستشفى الرنتيسي

17 نيسان / أبريل 2020 11:11

1
1

غزة-الرأي

تفقد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش امس الخميس، قسم أورام الكبار في مستشفى الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، بغزة، مستمعا خلال جولته إلى آراء متلقي الخدمة وملاحظاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة.

وثمن وكيل الوزارة خلال اجتماع له مع ادارة المستشفى الجهد الذي تبذله الكوادر الطبية في المستشفى في خدمة مرضى الأورام، داعياً إلى اضفاء مزيد من التحسينات الهادفة إلى تجويد الخدمات الصحية المقدمة.

كما ناقش د. أبو الريش الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الازدحام في مستشفى الرنتيسي عبر استخدام آليات جديدة في استقبال المراجعين في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

بدوره، تحدث مدير مستشفى الرنتيسي د. محمد أبو ندى عن السياسات الموضوعة من جانب ادارة المستشفى بهدف خدمة المرضى، والصعوبات التي تواجه المستشفى جراء الحصار والمتمثلة في نقص الكوادر الطبية ونقص الأدوية والمهام الطبية.

من جانبه، وعد وكيل وزارة الصحة بالعمل على دعم الكوادر الطبية والصيدلانية بما يؤدي إلى  تعزيز جودة الخدمات الصحية داخل المستشفى، كما أكد على أن وزارته ستبذل أقصى جهودها وبالتعاون مع شركاءها للعمل على توفير الأدوية لمرضى الأورام بالمستشفى.

وعلى الرغم من تكريس جهود وزارة الصحة في الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا إلى أن الوزارة وعبر كوادرها الصحية مستمرة في تقديم خدماتها الطبية وسياسة التحسين المستمر في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نادي الصحفي الصغير يطلق فعاليات" صناعة انشطة محلية منزلية ترفيهية"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟