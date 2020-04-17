وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع الوفيات جراء كورونا في اسرائيل إلى 148 وكالة الرأي الفلسطينية ابو الريش يتفقد قسم أورام الكبار بمستشفى الرنتيسي وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تفتتح ممرات للتعقيم بمستشفى الجزائري وكالة الرأي الفلسطينية إعادة إغلاق معبر رفح بعد وصول 1632 مواطناً عالقاً وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تخصص أكثر من نصف مليون م2 خلال العام 2019م وكالة الرأي الفلسطينية الإقتصاد :تحرير 57 ضبط واتلاف للمتلاعبين بالأسعار وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للقضاء يكرم عددًا من القضاة وموظفي المحاكم وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تؤكد على ضرورة توفر إجراءات السلامة للمنشآت الصناعية والاقتصادية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تشيد بالصناعة الدوائية المحلية في مواجهة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تشيد بالجهود المحلية في انتاج الملابس الطبية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة : 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات تعافي في فلسطين

17 نيسان / أبريل 2020 11:48

1
1

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة عن تسجيل 12 إصابة جديدة في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، بواقع 6 من العمّال في داخل الخط الأخضر، و6 مخالطين بينهم طفلين، في محافظات القدس، ورام الله والبيرة، والخليل، وجنين، وتحديداً من قطنة وكفر عقب في القدس، ويطا في الخليل، وخربثا المصباح وبيت لقيا في رام الله، وكفر راعي في جنين، ما يرفع عدد الإصابات إلى 307، يضاف إليهم 95 إصابة من القدس وفق مصادر محلية.

كما أشارت الكيلة إلى تعافي 8 حالات، حيث من المقرر مغادرتهم اليوم، من مراكز الحجر الصحي في مستشفى هوغو شافير بترسمعيا، وفندق الكرمل في رام الله، وأن حالات المصابين جميعهم مستقرة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"حماية" يطالب بتوفير شروط السلامة والوقاية للاسرى الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟