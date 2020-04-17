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الخضري: نطالب المجتمع الدولي للتدخل بانقاذ الاسري في ظل تفشي كورونا

17 نيسان / أبريل 2020 11:59

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أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يعيشون الاعتقال والعذاب والحرمان من أبسط حقوقهم، يضاف عليهم الخشية من وصول كورونا في ظل الاهمال الطبي الذي يعانون منه من قبل.

وقال الخضري في تصريح صدر عنه اليوم الجمعة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني "إن الأسرى قبل جائحة كورونا يعانون من المرض والإهمال الطبي الخطير ما أدى لاستشهاد عشرات الأسرى، فكيف سيكون حالهم في هذه الظروف الصعبة".

وقال الخضري إن المجتمع الدولي مُطالب بشكل واضح، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف "الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة الصحة العالمية"، وكل المعنيين، بتحمل المسئولية الكاملة تجاه حياة الأسرى وضعهم الصحي والعمل على الافراج عنهم فورا".

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