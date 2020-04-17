الكشف عن الجهود الحكومية في إتمام عملية حجر العائدين

غزة – الرأي:

كشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن الجهود الحكومية التي بُذلت لإتمام عملية حجر المواطنين العائدين للقطاع بشكل سليم.

وذكر المكتب أن معبر رفح استقبل ١٦٣٢ مواطنًا من العائدين إلى القطاع بعد انتهاء الأيام الأربعة المخصصة لاستقبال العالقين في جمهورية مصر العربية.

وأكد رئيس المكتب، أ. سلامة معروف، أنه قد جرى تنظيم عملية استقبال المواطنين وتسهيل اتمام إجراءاتهم بمعبر رفح وتوزيعهم على مراكز الحجر الصحي المخصصة لاستضافتهم وفق خطة تضمن اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة الصحية.

وأشار إلى أن عشرات الطواقم من وزارات الصحة والداخلية والتنمية الاجتماعية وإسناد من وزارات أخرى قد شاركت في عملية استقبال المواطنين.

وأوضح معروف أن وزارة الصحة عملت على توفير الألبسة الواقية والكمامات المطلوبة وضمان التزام المواطنين العائدين والطواقم الحكومية باجراءات السلامة الصحية منذ لحظة وصولهم للمعبر وصولًا لمراكز الحجر، وإتمام عملية الفحص الأولي للمواطنين حراريًا بالمعبر وفرزهم لمراكز الحجر بحسب الحالة الصحية لهم، والمتابعة الطبية لمراكز الحجر.

ونوه معروف إلى أن وزارة الداخلية أتمت إجراءات الدخول للعائدين بانسيابية وترتيب آليات تسليم امتعتهم في وقت لاحق بعد تعقيمها، وتأمين نقلهم وإقامتهم بمراكز الحجر.

وأوضح أن وزارة التنمية الاجتماعية وفرت كافة المستلزمات المعيشية (تجهيزًا وتأثيثها)في مراكز الحجر الصحي المعدة حديثا في شمال وجنوب غزة وعددها ١٠٠٠ غرفة، وأعادت تأهيل المراكز المستخدمة سابقا وتجهيزها مجددًا لاستضافة المواطنين، فيما توفر آلاف وجبات الطعام اليومية للمستضافين بتلك المراكز.