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الاحتلال يخطر بإزالة منشآت زراعية في الأغوار

17 نيسان / أبريل 2020 05:23

الضفة المحتلة-الرأي:

 اخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، بإزالة عدد من المنشآت الزراعية في قريتي الجفتلك، وفروش بيت دجن بالأغوار.

وقال الناشط الحقوقي في الأغوار عارف دراغمة: "إن سلطات الاحتلال الصقت أوامر إزالة منشآت في الأغوار، تحمل القرار العسكري رقم 1797، وهو قرار يلزم اصحاب المنشآت بفترة قصيرة للإزالة".

وتعود ملكية المنشآت للمواطنين انور ابو جودة في خربة علان بالجفتلك، وأحمد بنيات في فروش بيت دجن.

يذكر أن الاحتلال داهم خربة علان بالجفتلك، في الأول من نيسان، وفكك كرفانا سكنيا للمواطن أبو جودة واستولى عليه، دون معرفة الأسباب.

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