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حماس: قدمنا إطار صفقة تبادل لكن الاحتلال لم يُبد أي جدية

17 نيسان / أبريل 2020 05:46

غزة – الرأي:

قال مسؤول ملف الأسرى في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى دودين، " إن وسطاء طلبوا منا اعداد إطار صفقة تبادل وقمنا بإعداد هذا الأمر وتقديمه لهم لكن الاحتلال لم يبدي أي جدية في هذا الملف".

وأشار دودين إلى أن "وساطات" كثيرة تدخلت منها دول عربية وأجنبية منذ أسر الجنود الصهاينة، كلها كانت تصطدم بصخرة تعنت الاحتلال في تناول هذا الملف بجدية.

وأضاف "إذا كان الاحتلال مستعدا للإفراج عن الأسرى كبار السن والمرضى والأسيرات فإن المقاومة جاهزة لخطوة مقابلة"، مشيرًا إلى أن مبادرة الأسرى ليست على حساب شروط المقاومة لترتيب صفقة تبادل شاملة وليس لدى المقاومة مانع من الوصول لتقدم جزئي في هذا الإطار.

وتابع دودين، " لغاية هذه اللحظة لا يوجد أي جدية لدى الاحتلال في تنفيذ الشروط والعمل بشكل فعلي في إنجاز صفقة تبادل، نحن حريصون أن نبين الحقيقة للناس، لا يوجد تعاطي بجدية من قبل الاحتلال في هذا الإطار".

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