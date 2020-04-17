ماهر صلاح: ملتزمون بالعمل المتواصل لتحرير الأسرى

وكالات-الرأي:

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج ماهر صلاح أن الحركة ملتزمة بالعمل المتواصل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقال صلاح في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني إن الأسرى الأبطال هم صفوة من شعب فلسطين، ففيهم القادة والجنود الذين يقدمون أعمارهم وزهرة حياتهم فداء للوطن، ويضربون أعظم الأمثلة في الصمود والثبات.

وأكد أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال على رأس أولويات حركة حماس، منوها بأن ذكرى يوم الأسير الفلسطيني تمثّل فرصة لرصّ الصف الفلسطيني والعمل المشترك لقضية وطنية اجتماعية لتوحيد الجهود لمواجهة التحديات والمخاطر معا.

وأكد صلاح أن الحركة في هذا اليوم تجدد العهد والوعد للأسرى؛ وأنها ملتزمة بالعمل لتحرير الأسرى بكل الوسائل، وفي الأزمنة جميعا، ومن الجغرافيات كلها، وأنها لن تسمح للغاصب المحتل أن يهنأ بالعيش ما داموا في الأسر والاعتقال، ولن يهدأ لها بال ولن يغمض لها جفن حتى يلتئم شملهم بأهاليهم.

وأضاف: نحن ملتزمون بحمل قضيتكم للعالم بأسره وبلغات الأرض كلها، ونعملُ على المسارات المختلفة السياسية والإعلامية والقانونية والحقوقية وغيرها للدفاع عنكم، والمطالبة بحقوقكم المشروعة، والعمل على الإفراج عنكم.

وتابع: سوف نسخر إمكانات ومقدرات الشعب الفلسطيني في الخارج، لدعمكم وخدمة قضيتكم والدفاع عنها، ولن نوفر جهدا ولا عملا ولا مالا لنكون معكم، وفي خدمتكم وخدمة عائلاتكم وأهليكم.

وأشار صلاح إلى أنه في ظل وباء كورونا الذي يزيد الخطر على حياة الأسرى الأبطال، فإن هذا يستدعي المزيدَ من الضغط الدولي على الاحتلال المجرم الذي يمارس إجرامه وعدوانه كل يوم على أسرانا، لذلك يتم العمل للإفراج الفوري عنهم، ولحمايتهم من التعرض لوباء الكورونا الخطير.

وتابع: "كونوا على ثقة أن معكم أهلكم خارج فلسطين وأمتَكم العربية والاسلامية وأحرار العالم وشرفاءه الذين يعتبرونكم نموذجَ المقاوم الصامد، والملهمَ لهم في صراعهم ضد الظلم والظالمين".