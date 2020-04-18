مقصية خرافية من رونالدينيو فى شباك أتلتيكو مدريد

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح هدف من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم البرازيلى السابق رونالدينيو، أحد أجمل أهدافه مع فريق برشلونة، فى شباك فريق أتلتيكو مدريد، فى الدوري الإسباني، خلال موسم 2007 – 2008.

أحرز الساحر البرازيلى هدفه الرائع فى شباك أتلتيكو مدريد، من مقصية خرافية، بعد تلقيه عرضية من قائد البارسا السابق تشافى هيرنانديز.

جدير بالذكر أن، رونالدينيو، انضم لصفوف فريق برشلونة، عام 2003، قادما من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وخاض مع الفريق الكتالونى 207 مباريات فى جميع المسابقات، سجل 94 هدفا، وتوج بخمسة ألقاب مختلفة.