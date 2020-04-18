برشلونة يخطط لبيع حارسه البرازيلى نيتو

يسعى نادى برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات المقبلة، للتخلص من عدد كبير من لاعبيه، لمواجهة الأزمة الإقتصادية المترتبة على توقف النشاط الرياضى، فى ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة، منفتح على بيع حارسه البديل البرازيلى نيتو، خلال الميركاتو المقبل، على الرغم من وصوله الصيف الماضى، قادما من فريق فالنسيا، مقابل 35 مليون يورو.

أضافت الصحيفة أن، البارسا، يخطط لجعل الحارس الشاب ايناكى بينا، بديل الحارس الألمانى تير شتيجن، فى الموسم المقبل.

شارك الحارس البرازيلى نيتو، صاحب الـ30 عاما، فى مباريات فقط هذا الموسم مع برشلونة، فى جميع المسابقات.

يتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 58 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى ريال مدريد، الوصيف برصيد 56 نقطة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.