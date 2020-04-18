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أتلتيكو مدريد ينضم لسباق التعاقد مع إيكاردى

18 نيسان / أبريل 2020 07:23

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن دخول نادى أتلتيكو مدريد، سباق التعاقد مع النجم الارجنتيني ماورو إيكاردى، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، والمعار الموسم الحالى لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن أتلتيكو مدريد، يسعى للحصول على خدمات الهداف الأرجنتيني إيكاردى، خلال الميركاتو المقبل، خاصة وأن اللاعب أبدى رغبته فى عدم مواصلة مشواره مع باري سان جيرمان.

أضافت الصحيفة أن، النجم الأرجنتيني، ترغب العديد من عمالقة أندية أوروبا، الحصول على خدماته فى الموسم المقبل، فى ظل رغبة إنتر ميلان، فى بيع اللاعب، بعد وصول العلاقة بينهما إلى طريق مسدود، منذ نهاية الموسم الماضى، مثل ريال مدريد، نابولى، ميلان ويوفنتوس.

كان إيكاردى، قد انضم لصفوف الفريق الباريسي، الصيف الماضى، على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء مقابل 70 مليون يورو.

وخاض الهداف الأرجنتيني، صاحب الـ27 عاما، 31 مباراة مع باريس سان جيرمان، خلال الموسم الحالى فى جميع المسابقات، وسجل 20 هدفا.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

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