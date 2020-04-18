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في زمن الكورونا.. هل يساعد الصيام فى تقوية جهازك المناعى؟

18 نيسان / أبريل 2020 07:56

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أيام قليلة ويأتي شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا باليمن والبركات، وفي ظل انتشار فيروس كورونا مع هذا الشهر الفضيل، يطرح العديد من الأشخاص سؤالا هاما وهو: هل الصيام يتسبب في تعرض الجهاز المناعي للضعف؟.

وخلال هذا التقرير سنتعرف على إجابة هذا السؤال وفقا لموقع " rawlsmd"، والذي أكد أن الصيام يعد من الأشياء التي تجعل صحتك أفضل بكثير، ويحميك من الأمراض.

أوضح التقرير المنشور، أن الصيام يعد من الحيل التي تساعد على تجديد خلايا الجهاز المناعي، وتنشيطه وتقويته وتقليل فرص الإصابة بالأمراض الفيروسية وأيضا الأمراض المناعية.

وفي دارسة أجريت في معهد لونجفيتي في كلية ليونارد ديفيس بجامعة جنوب كاليفورنيا. في عام 2014 ، وجد الباحثون أن الصيام لمدة ثلاثة أيام متتالية، ويتضمن تناول أطعمة تحتوي علي 200 سعر حراري يوميًا يمكن أن يساعد في تنشيط الجهاز المناعي.

و لاحظ مؤلفو الدراسة، أن الصيام قام أيضا بتجديد وقتل خلايا الدم البيضاء القديمة التالفة، ومد الجسم بالخلايا الدم البيضاء الجيدة، والتي تساعد أيضا في تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، وتحميه من الإصابة بالأمراض.

وكشفت أيضا الدراسة، أنه بعد تزويد السعرات الحرارية للطعام المتناول بشكل تدريجي أثناء الصيام، ثبت أن الخلايا الجذعية في الجسم ظهرت بشكل أقوى، وأيضا الجهاز المناعي.

ولذا أكد التقرير، أن الصيام يعد من الحيل الجيدة، التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي للجسم، وأيضا تجعله يحميك من الإصابة بالأمراض العديدة وأبرزها الفيروسية ويكافحها.

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