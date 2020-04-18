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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2475 ) السبت 18/4/2020
أخبار فلسطينية
حماس تنفي قرب بدء مفاوضات مع إسرائيل في القاهرة للتوصل إلى صفقة تبادل…
فلسطين: عدد مصابي “كورونا” يرتفع وسط العمال ومخالطيهم.. ووضع مئات العائدين في الحجر…
الحكومة الفلسطينية: لم نتلق أي دعم أمريكي على خلفية أزمة كورونا
هنية: الأسرى على رأس أولوياتنا ويجب على الاحتلال دفع ثمن 4 جنود
مشعل: خياراتنا للإفراج عن الأسرى ستبقى مفتوحة
عوض: الواقع يتطلب جهوزية واستعداد لمكافحة كورونا
فتوى بحكم صيام المصاب بـ "الكورونا"
الحسيني: لا أرقام دقيقة حول أعداد المصابين بكورونا في القدس
الخارجية: لا إصابات جديدة بين معظم الجاليات الفلسطينية في العالم
بوغدانوف وعريقات يبحثان هاتفيًا التسوية ومكافحة كورونا
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يهدد بمظاهرات ومقاطعة الانتخابات إذا منعه القضاء من رئاسة الحكومة
ألف شخص يحتجون في تل أبيب ضد «الفساد»
الإصابات الإسرائيلية بالفيروس ترتفع إلى 12855
والد الضابط الأسير "غولدين" لنتنياهو: لا تُضيّع الفرصة
قناة عبرية: 72 ساعة حاسمة بشأن مستقبل الحكومة الإسرائيلية
وصول ثلاثة ملايين كمامة إلى إسرائيل من الصين
152 وفاة و12,982مصابا بكورونا في إسرائيل
هآرتس": كبار حاخامات إسرائيل يخرقون عمدا تعليمات الوقاية من
نجاح أول تجربة مضاد للكورونا في "إسرائيل"
غانتس يشكك بإمكانية تشكيل حكومة جديدة
اخبار دولية
روسيا تؤكد رفضها ضم «إسرائيل» أجزاء من الضفة الغربية
"هيومن رايتس": محاكمات الفلسطينيين في السعودية تُثير مخاوف خطيرة
وفيات كورونا عالميا تتجاوز 150 ألفا
الصحة العالمية تدعو الشرق الاوسط لعدم تضييع فرصة محاصرة كورونا
دواء تجريبي لـ «كورونا» يحقق نتائج باهرة في مستشفى بشيكاغو
عالم متوج بـ"نوبل للطب": فيروس كورونا خرج من مختبر صيني
أخبار عربية
البرلمان العربي يطالب بإطلاق الأسرى الفلسطينيـين فــي سجـــون الاحتــــــلال -
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
ريفلين حوّل مهمة تشكيل الحكومة للكنيست: إسرائيل عالقة في دوامتين صحية وسياسية… ونتنياهو يهدد بمقاطعة انتخابات عامة جديدة
فلسطين تحتفي بنضالات الأسرى بقلوب حزينة.. والرئيس عباس: لا سلام نهائيا دون تبييض…
الحكومة الفلسطينية تنفي تلقي مساعدات مالية إدارة ترامب لمكافحة كورونا
الشرق الاوسط
الإصابات الإسرائيلية بالفيروس ترتفع إلى 12855
مساندة دولية للأسرى في السجون الإسرائيلية
الخليج الإماراتية
روسيا تؤكد رفضها ضم «إسرائيل» أجزاء من الضفة الغربية
البرلمان العربي يطالب بإطلاق الأسرى الفلسطينيـين فــي سجـــون الاحتــــــلال
الشروق المصرية
حماس ترحب بأي وساطة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل
الحكومة الفلسطينية: لم نتلق أي دعم أمريكي على خلفية أزمة كورونا
عدد الفلسطينيين المصابين بكورونا يتخطى 400 حالة
الاهرام المصرية
وزيرة الصحة الفلسطينية: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات شفاء
الغد الأردنية
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستهتر بمصير الأسرى في ظل انتشار “كورونا” داخل سجونها
الشرق القطرية
البرلمان العربي يطالب بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال في ظل انتشار كورونا
13 صحفياً فلسطينياً في سجون الاحتلال
بكمامته المطرزة.. أحيا القواسمي التراث الفلسطيني وأزعج الاحتلال
الكشف عن الجهود الحكومية بغزة لإتمام حجر العائدين
رئيس حماس بالخارج: ملتزمون بالعمل لتحرير الأسرى
"كتلة الصحفي" تطالب بالاهتمام بقضية الأسرى والعمل للإفراج عنهم
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تضامن فلسطيني وعالمي مع 5000 أسير بسجون الاحتلال
أزمة كورونا تفاقم الفقر والبطالة بقطاع غزة
البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الفلسطيني بـ7% في ظل أزمة كورونا
عوض: الواقع يتطلب جهوزية واستعداد لمكافحة كورونا
القدس المحلية
وفاة طالب فلسطيني من غزة بالقاهرة
إسرائيل تغلق بلدتي لبعينة ودير الاسد بالكامل لمدة أسبوع بسبب
مستوطنون ينصبون "كرفانا" قرب قرية الفريدس شرق بيت لحم
إحياء يوم الأسير الفلسطيني في قلقيلية
د. هيثم الحسن لـ"القدس" : الوضع المالي لمستشفى المقاصد خطير
مزارعو الورود بقطاع غزة يطعمون منتجهم للماعز بسبب كورونا
الحياة الجديدة
الشرطة تضبط 8 مركبات وتغلق 50 محلا تجاريا بنابلس
قوات الاحتلال تعتقل أسيرا محررا جنوب جنين
السفير اللوح أمام اتحاد المحامين العرب: الأسرى قضية وطن وأمة
الهيئة المستقلة تطالب الاحتلال بإطلاق سراح الأسرى
الأيام
»غزة: نقل 1620 مسافراً لمراكز الحجر والشروع بسحب العينات
»جائحة كورونا تحول ورود غزة إلى أعلاف
»أبو سيف: تأجيل فعاليات بيت لحم 2020
»إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
وكالة صفا
"فتح": الصين لطالما وقفت إلى جانب شعبنا
مستوطنون ينصبون "كرفانا" شرق بيت لحم
ضبط طنين من الخضار والفواكة التالفة في الخليل
مستشفى ثابت بطولكرم جاهز لاستقبال المرضى اعتبارا من الغد
جيش الاحتلال: اكتشاف ثغرة في السياج جنوبي لبنان
"المؤتمر الشعبي": نعد أوراقا قانونية بشأن الأسرى لتقديمها للمحاكم الدولية
5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدة سلوان
الاحتلال يحتجز 50 محرراً من وفاء الأحرار منذ 6 سنوات كورقة ابتزاز
الشيوخي يؤكد على أهمية حرية حركة جميع أنواع البضائع بين المحافظات
وكالة الرأي الفلسطينية
ما هي فحوى إطلالة هنية عبر قناة التلفزيون العربي؟
حماس: قدمنا إطار صفقة تبادل لكن الاحتلال لم يُبد أي جدية
إعادة إغلاق معبر رفح بعد وصول 1632 مواطناً عالقاً
سلطة الأراضي تخصص أكثر من نصف مليون م2 خلال العام 2019م
حماس: مبادرة الحركة ما زالت معروضة على الاحتلال والباب مفتوح أمام الوسطاء
الاحتلال يخطر بإزالة منشآت زراعية في الأغوار
فلسطين اليوم
بعد ثلاثة عقود.. شاهد من تونس يروي تفاصيل اغتيال أبو جهاد الوزير
كوادر الجهاد يستقبلون الأسير المحرر أبو صفية ضمن إجراءات وقائية
ملحم: لا اصابات جديدة في الضفة بفيروس كورونا
تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا جديدة في حي سلوان بالقدس المحتلة
في زمن كورونا .. الاحتلال يواصل سياسة الهدم في الأغوار
الأزهر: الأسرى جمعوا بين صعوبات التنكيل ومخاطر فيروس كورونا
سما نيوز
اسرائيل تعلن إجراءات مُرتقبة بشأن كورونا: تخفيف قيود وعودة تدريجيّة للمتاجر
جالياتنا الفلسطينية تسجل: 808 إصابة و39 وفاة و201 حالة تعافي
اسرائيل تعلن نجاعة بلازما الدم في شفاء حالات مصابة بالكورونا
الصليب الاحمر الدولي يحذر الشرق الأوسط من "تداعيات مزلزلة" بسبب جائحة كورونا
الضابطة الجمركية تضبط 2 طن خضار وفواكة تالفة وأدوات كهربائية مستعملة في الخليل
اعتماد هيئة محلية جديدة في جنين
إحياء يوم الاسير في بيت لحم في ظل كورونا
وزير الثقافة يعلن تأجيل فعاليات بيت لحم 2020
سعد يحذر من تشغيل العمال في مراكز إيواء المسنين الإسرائيليين
عرب 48
المجتمع المدني يطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى والأسيرات
الفصائل الفلسطينية: نعمل بشكل جدي على تحرير الأسرى
مخاوف كورونا تخيّم على إحياء يوم الأسير الفلسطيني
وكالة وفا
الكنائس الشرقية تحيي "الجمعة العظيمة" وتحتفل..
بالتزامن مع يوم الأسير: فعالية لدعم ومساندة الأسرى ف..
أبو بكر: مستشفى الشهيد ثابت ثابت جاهز لاستقبال المرض..
محافظة قلقيلية تحيي يوم الأسير الفلسطيني
حدث في مثل هذا اليوم
- 18 نيسان (أبريل)
- 2002م سرية الاقتحام والانتقام لحركة الجهاد الإسلامي تقتحم مغتصبة نتساريم وتوقع عدداً من الإصابات ويستشهد اثنان من السرية هما محمد ياسر ارحيم، وسالم محمد حسونة.
- 1996م حكومة إسرائيل برئاسة شمعون بيريز (ولد عام 1923) ترتكب مجزرة دموية في بلدة قانا، في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل 102ممن الأطفال والنساء اللبنانيين في لحظة واحدة، حين قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مقراً تابعاً لقوات حفظ السلام الدولية. جاءت المجزرة في نطاق عملية عسكرية موسعة شنّتها إسرائيل على لبنان ودعتها "حملة عناقيد الغضب"، واستهدفت فيها تدمير البنية التحتية للبنان، وقد حملت الأمم المتحدة تل أبيب مسؤولية ارتكاب المجزرة، إلا أن الولايات المتحدة عارضت ذلك بقوة.
- 1984م انعقد مؤتمر "فاس" بالمغرب ليناقش إعلان قرار الكنيست الصهيونيّ اعتبار القدس عاصمة لـ (إسرائيل).
- 1967م زحفُ أربعين ألف إسرائيلي باتجاه الضفة الغربية مطالبين حكومتهم بضمها إلى إسرائيل (قبل أقل من شهرين من حرب حزيران/ يونيو).
- 1948م جيش الانتداب البريطاني ينسحب من مدينة طبريا في فلسطين والجماعات اليهودية المسلحة تقوم باحتلالها دون مقاومة.
- 18/4/2012 الافراج عن الاسير خضر عدنان من سجون الاحتلال بعد اضراب عن الطعام دام اكثر من 50 يوما.