إغلاق بلدتين عربيتين بالداخل المحتل لتفشي "كورونا"

الداخل المحتل – الرأي:

دخل صباح اليوم السبت، الإغلاق التام في بلدتي دير الأسد والبعنة في الداخل المحتل، حيّز التنفيذ، بعد قرار من الحكومة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في قرية دير الأسد، اليوم، السبت، إلى 71، بحسب ما أعلن المجلس المحلّي، بزيادة 8 إصابات عن ليلة الأمس، بينما بقي العدد في البعنة 9 وهو مرشّح للارتفاع.

وشهدت الليلة الماضية في البلدتين حركة تجارية واسعة في محاولة لاستباق الإغلاق العام.

وقالت الجهات الصحية، إن قرار الإغلاق في البعنة ودير الأسد سيفرض بحسب أنظمة الطوارئ، لمدّة أسبوع، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بدءًا من الساعة الثامنة، من صباح السبت.

وسيشمل الإغلاق التام تشديد التقييدات على الحركة أي منع الدخول إلى البلدتين والخروج منهما، باستثناء حالات طارئة وخاصة جدا بحسب القانون، على أن يستمر "تطبيق التعليمات المختلفة في داخل البلدة المعلن عنها منطقة مغلقة والتي كانت قد أُقرت في وقت سابق".

ودير الأسد والبعنة هما أول بلدتين عربيّتين يفرض عليهما الإغلاق التام، بعدما اقتصر في السابق على مدينة بني براك الحريديّة.

ووصلت نسبة تفشّي المرض في دير الأسد، بحسب بيان الصحّة، إلى 589٪ خلال الأيام الـ3 الأخيرة.