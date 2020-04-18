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وفاة مسنة بـ"كورونا" في العيسوية و 6 إصابات جديدة بالضفة

18 نيسان / أبريل 2020 11:21

مكافحة-فيروس-كورونا
مكافحة-فيروس-كورونا

القدس المحتلة – الرأي:

أعلنت الحكومة في رام الله عن تسجيل أول حالة وفاة في مدينة القدس المحتلة بسبب فيروس "كورونا" فجر اليوم السبت، لمسنة فلسطينية من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

وأوضحت في الايجاز الصحفي الصباحي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم، أن الوفاة هي للمسنة نوال ابو الحمص (78 عاما)، مشيرة إلى أنها كانت تُعاني من أمراض مزمنة أخرى قبل إصابتها بالفيروس.

كما أعلنت وزارة، تسجيل 6 إصابات جديدة في فلسطين، بينها اصابتان لعاملين من بلدة قطنة شمال غرب القدس، و4 مخالطين من يطا جنوب الخليل، وبيت عنان والعيزرية وأريحا، لترتفع حصيلة الاصابات إلى 313، بينها 13 حالة في المحافظات الجنوبية، و105 حالات في القدس.

وأوضحت، أن الحالة الصحية لجميع المرضى مستقرة، وعددهم 227 حالة، وعدد الحالات النشطة 242 حالة، وحالات الشفاء هي 69 حالة، فيما بلغت نسبة الإصابات في صفوف العمال ومخالطيهم 75%.

 

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