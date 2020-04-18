"حماية المستهلك "تقوم بجولات تفتيشية على جميع أسواق محافظات غزة

غزة-الرأي

قامت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني الجمعة بتنظيم جولات تفتيشية على الأسواق في كافة المحافظات.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في تقرير الايجاز اليومي، إن طواقم حماية المستهلك نظمت 113 زيارة وجولة ميدانية في إطار المتابعة المستمرة والمتواصلة على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة الاسعار ومنعاً للاحتكار.

وأشارت التقرير إلى ان لجان التفتيش التابعة لمكتب الوزارة بمحافظة الشمال اتلفت 60 كيلو جرام من السمك المجمد بعد قيام التاجر بتسييح السمك وبيعه على انه طازج.

وبمحافظة غزة نظمت طواقم حماية المستهلك جولات مشتركة بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الزراعة وبمشاركة مباحث التموين على محلات بيع الدجاج الحي المعروض للمستهلكين للتأكد من سلامته من الامراض.

وشملت الجولة الرقابة والتفتيش على سوق الشيخ رضوان، سوق فراس، سوق الزاوية، وتبين من خلال التفتيش سلامة الدجاج وخلوه من الامراض.

وأجرت طواقم حماية المستهلك بمحافظة خان يونس بجولة على سوق البلد المركزي وسوق المشروع، وتم خلالها ضبط 65 باكو من التين المجفف بسبب رسوبه في الفحص المخبري، وضبط 30 كيلو فحم لعدم وجود بطاقة بيان.

وبمشاركة وزارة الصحة ومباحث التموين وقسم الصحة ببلدية رفح وشرطة البلدية نظمت حماية المستهلك بمحافظة رفح جولة شملت السوق المركزي والمحلات التجارية.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.