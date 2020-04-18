وزارة العدل تطالب المؤسسات الحقوقيه والدوليه بسرعة الافراج عن الاسري

غزة-الرأي

دعت وزارة العدل المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية للضغط على الاحتلال من أجل إطلاق سراح هؤلاء الأبطال في ظل احتمالات تفشي هذا الوباء داخل السجون، والعمل على فضح سياسة القتل البطيء المستخدمة ضد أسرانا.

وطالبت الوزارة فى بيان وصل الرأي نسخة عنه في يوم الاسير الفلسطينيى والذى يصادف ال17 من ابريل من كل عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى بشكل دائم، وتوفير جميع المواد الصحية اللازمة لوقايتهم من هذا الوباء، والتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية في التعامل معهم من قبل سجانيهم.

كما طالبت أبناء شعبنا الفلسطيني وشعوب أمتنا العربية والإسلامية بل وشعوب وأحرار العالم أجمع، بأن تبقى هذه القضية على رأس أولويات قضاياهم، وأن يبذلوا جل جهدهم من أجل هذه القضية المقدسة، وأن يقدموا كل أنواع الدعم والمساندة لأهالي الأسرى وأبنائهم وبناتهم، حتى يأتي يوم الفرج القريب بإذن الله تعالى.