وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تطالب المؤسسات الحقوقيه والدوليه بسرعة الافراج عن الاسري وكالة الرأي الفلسطينية "حماية المستهلك "تقوم بجولات تفتيشية على جميع أسواق محافظات غزة وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مسنة بـ"كورونا" في العيسوية و 6 إصابات جديدة بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تشرع بتنفيذ مشروع لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الهلال الاماراتي يستقبل وفداً من الحركة النسائية برفح وكالة الرأي الفلسطينية 158 وفاة جرّاء فيروس كورونا في "إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق بلدتين عربيتين بالداخل المحتل لتفشي "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بقليل وكالة الرأي الفلسطينية نيوتن اكتشف أعظم نظرياته في فترة الحجر المنزلي من الطاعون وكالة الرأي الفلسطينية منظمة الصحة العالمية تصدر قائمة بالأغذية الضرورية للوقاية من فيروس كورونا
أخبار » عجائب وطرائف

فيروس كورونا يعزل رجلا وحيدا في "بلدة أشباح" مهجورة l

18 نيسان / أبريل 2020 11:48

1
1

أجبرت الثلوج وإجراءات الإغلاق في ولاية كاليفورنيا رجلا على الحجر الصحي وحيدا، في "بلدة أشباح" بلا سكان وسجل حافل بأعمال القتل، إثر عاصفة ثلجية مفاجئة.

وقل برنت أندروود، الذي اشترى البلدة مقابل 1.4 مليون دولار عام 2018، إنه كان خلال فترة الإغلاق والحصار، يحصل على الماء من الثلج الذائب بعد أن مضى أسبوع على إقامته غير المتوقعة في بلدة سيرو جوردو، بولاية كاليفورنيا.

وكانت ولاية كاليفورنيا قد أعلنت الإغلاق على المستوى الوطني، كنوع من التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا الجديد.

وقال أندروود: "أعتقد أنه ذات صباح استيقظت ورأيت الثلج فوق شاحنتي وفكرت ما الذي أقحمت نفسي فيه؟ وتمكنت من تهدئة نفسي في اليوم التالي وقررت أنني سأستغل وقتي هنا بشكل مثمر.. وعلى الأقل.. أنا بالتأكيد معزول اجتماعيا".

وكان أندروود، البالغ من العمر 32 عاما ويعمل في مجال التسويق، قد وظف روبرت ديسماري للعناية بالبلدة المهجورة، لكنه وافق مؤخرا على البقاء فيها بعد أن قال ديسماري أنه سيزور زوجته للاطمئنان عليها.

وأشار أندروود إلى أن أقرب محل للبقالة يقع على بعد 40 كيلومترا، في حين بلغ ارتفاع الثلوج 4 أقدام، الأمر الذي يعني أن التنقل لمسافة تزيد على بضع مئات من الأمتار ستكون مستحيلة.

وأوضح أندروود أن تجاربه خلال فترة وجوده بمفرده، في البلدة المهجورة منذ 100 عام والمكونة من 22 مبنى، جعلته يعتقد أن البلدة مسكونة بالفعل، كما تحدثت عنها الشائعات، مشيرا إلى أنها كانت ذات مرة موضوعا لحلقة من البرنامج التلفزيوني "مغامرات شبح"، والتي خلصت إلى أن ظهور أشباح طفلين توفيا في البلدة بعد أن حوصرا في خزانة.

وألمح إلى أنه، خلال هذه الفترة من الحجز الإجباري، زارته "الأشباح"، مشيرا إلى أنه سمع "بعض الأصوات الغريبة وسقط كتاب من على الرف دون سبب واضح"، لكنه أوضح أنه لم يشعر بالتهديد على الإطلاق، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز".

وبينما لم يعد لديه طعام طازج مثل الخبز والخضروات، قال أندروود إنه كان لديه ما يكفي من الأرز والمعلبات من أجل البقاء على قيد الحياة حتى تسمح الظروف بالسفر إلى المدينة.

وكان أندروود يخطط لبدء السماح لمستخدمي تطبيق "إير بي أن بي" Airbnb زيارة الموقع في مايو المقبل، لكنه أوضح أنه يأمل الآن في القيام بذلك في نهاية الصيف، اعتمادا على القيود وما إذا ما استمر العمل بها حتى ذلك الحين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"حماية" يطالب بتوفير شروط السلامة والوقاية للاسرى الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟