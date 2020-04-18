الصحة برفح تستقبل لجنة اتلاف النفايات الصلبة المستخدمة بمراكز الحجز الصحي

غزة-الرأي

استقبل مدير صحة رفح الدكتور فواز أبو زيادة الأمس لجنة اتلاف النفايات الصلبة بمحافظة رفح و ضم الوفد المهندس مهند معمر مدير صحة البيئة ببلدية رفح و المهندس محمد مصلح و المهندس تامر نصار من سلطة جودة البيئة و المهندس وسام أبو جلمبو من مجلس الخدمات المشترك وذلك بقاعة الاجتماعات بإدارة صحة رفح.

حيث جرى البحث خلال الاجتماع الية اتلاف المواد الطبية المستخدمة في محافظة رفح بمراكز الحجز الصحي ، النفايات القطنية اللينة مثل الكمامات و القفازات و الألبسة الواقية ذات الاستعمال الوحيد ، و الضمادات و القطن و غيرها من المواد القطنية الأخرى المستعملة في مواقع علاج المصابين ، و مراكز أخذ العيينات و نقلها ، و جميع النفايات الاخرى المستخدمة في مراكز الحجز الصحي .

بدوره، حذر الدكتور أبو زيادة خلال الاجتماع من مغبة التهاون و الاستهتار بالنفايات الطبية المعدية ، في ظل انتشار وباء كورونا في البلاد ، مؤكدا بأن هذا النوع من النفايات يتم إفرازه بكميات كبيرة في مراكز الحجز الصحي، موضحاً بأن تسيير النفايات الطبية الملوثة المعدية يتطلب كثيرا من الحيطة و الحذر، و يعتمد على تقنيات محددة لا يمكن خرقها و التلاعب بها، و تحليلها .

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على الية جمع النفايات وعلى ضرورة بمواقع الاستعمال في أكياس بلاستيكية ذات استعمال وحيد ، سمكه لا يقل عن 0.1 ملم ، و هو كيس سميك لا يفرز مادة الكلور أثناء عملية الحرق الصحي ، أو ما يعرف بالترميد ، وذلك عبر البروتكولات المستخدمة بوزارة الصحة .