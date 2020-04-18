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العاروري: تحرير الأسرى على سلم أولويات حركة حماس

18 نيسان / أبريل 2020 01:13

غزة – الرأي:

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، تضع قضية تحرير الأسرى على سلم الأولويات من خلال العمليات النوعية التي نفذت والتي نجحت والتي لم تنجح.

وشدد على أن الأسرى هم محط إجماع لدى الجميع وملفهم يحتل سلم أولويات الحركة منذ انطلاقتها، وأن تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال هو عنوان جدية ومصداقية لدى حركته.

وقال العاروري في كلمة وجهها للأسرى في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني إنهم عنوان الشرف والعزة والفخر لكل الشعب الفلسطيني، وأنه لا يوجد ما يعادل فرحة تحرير الأسرى التي هي قمة الفرحة وستكون عنوان الانتصار والتحرير.

وأضاف بأن مكانة الأسرى ليست بحاجة للتأكيد عليها في قلوب كل الشعب الفلسطيني بل لدى أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم.

وأشار إلى أن قدرة المقاومة على تحرير أسراها هو واجب وفخر وشرف لا تخجل منه بل تجهر به؛ وأنها ستقوم بكل ما يلزم لإنجاز هذه المهمة المقدسة.

وتابع:" أنا على ثقة بأن موعد الحرية اقترب بإذن الله وآمل ألا تنتهي هذه السنة إلا وقد تحررتم من القيد وعدتم لبيوتكم معززين مكرمين (يرونه بعيدا ونراه قريبا) وإن شاء الله أجركم في الدنيا والآخرة كرامة وعزة وشرفا وفخرا".

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