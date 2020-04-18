معروف: "كورونا" يهدد حياة الأسرى بسبب إهمال السجان

غزة – الرأي:

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، على ضرورة أن يكون الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في مأمن ومعزل من الإصابة بفيروس "كورونا"، مشدداً أن إهمال السجان يهدد حياة الأسرى في هذا الإطار.

وأكد معروف خلال مشاركته في الموجة الإذاعية التي نظمها "مكتب إعلام الأسرى" اليوم السبت، في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني والتي بعنوان "كورنا الاحتلال يقتل الأسرى"، أن قضية الأسرى من القضايا ذات الأولوية ومن الثوابت التي نركز عليها من حيث المشاركة في كافة الفعاليات التي تدعم هذه القضية.

وقال إن المكتب يعمل كجزء من حلقة النضال الفلسطيني، ويعمل على تصحيح الصورة الذهنية لدى العالم حول الأسير الفلسطيني بأنه مناضل من أجل وطنه.

ودعا لدعم كل جهد يتحدث عن قضية الأسرى بكل لغات العالم، وأنه يجب استثمار كافة الطرق للتعريف بقضية الأسرى.

وأكد أن الاحتلال ينتهك كافة القوانين الدولية خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والكلمة حيث يعتقل قرابة 19 صحفياً في سجونه.