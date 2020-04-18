المدهون : يطالب بالافراج عن الاسرى لان السجون بيئة خصبة لانتشار الاوبئة

غزة-الرأي

طالب وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء المدهون الكل الفلسطيني والمجتمع الدولي والجهات المعنية بحقوق الانسان بضرورة الافراج الفوري عن الاسري الذين ضحوا باعمارهم دفاعاً عنا وعن وطننا فلسطين في ظل تفشي فيروس كورونا فى اسرائيل .

وقال المدهون خلال اليوم الإعلامي الموحد في يوم الأسير الفلسطيني :" - بيئة السجن هي بيئة مرض للأسير فهناك 222 أسيرًا استشهدا بفعل الإهمال الطبي .. وهي بيئة خصبة لانتشار الأمراض بدون وباء فما بال العالم بهذه البيئة مع الوباء الحالي"

واضاف " المعركة التي يخوضها الأسرى هي معركة قديمة وأصبحت الآن تدار من قبل حكومة الاحتلال بشكل مباشر حيث اللامبالاة التي تنتهجها إدارة السجون ضد الأسرى وعدم اتخاذ أي إجراءات وقائية واحتكاك السجانين بالأسرى هو المصدر الأول لوصول الفيروس للسجون"

وتابع " لولا أن الأسرى لديهم استعداد نفسي للتضحية ومعالجة هذا الفيروس القاتل لاستشهدوا جميعًا"