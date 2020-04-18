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الداخلية: هروب أحد المواطنين من مركز الحجر الصحي برفح

18 نيسان / أبريل 2020 02:57

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن هروب أحد المستضافين من مركز الحجر الصحي برفح صباح اليوم السبت.

وذكرت في تصريح وصل "الرأي"، أن المواطن هو (أكرم مصباح أحمد طباسي) 33 عاماً من سكان خانيونس جنوب القطاع، وكان من العالقين الذين وصلوا عبر معبر رفح خلال الأيام الماضية.

ودعت من لديه أية معلومات عن هذا الشخص ضرورة الإبلاغ بها عبر الاتصال على الرقم الوطني للعمليات المركزية بوزارة الداخلية (109).

وحذرت المواطنين من مخالطة الشخص المذكور خشية أن يكون مصاباً بفيروس كورونا، وفي حال مخالطته ضرورة إبلاغ الجهات المختصة فوراً من أجل اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية.

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